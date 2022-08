Mister Paura presenta Occhiali Neri, il film di Dario Argento

Mister Paura, ovvero la rubrica dedicata ai film horror in programmazione sui canali Sky ( QUI TROVATE TUTTE LE PUNTATE) incontra, ancora una volta Dario Argento . Dopo l'episodio dedicato al capolavoro Profondo Rosso , ecco il video della puntata dedicata a Occhiali neri , presentato al Festival di Berlino e interpretato da Ilenia Pastorelli e Asia Argento . Il geniale e unico Makeup Artist Luca Luce , per l'occasione, ha creato un serpente che si palesa sulla fronte di Mister Paura,. Così, grazie alla regia di Simone Del Vecchio, al montaggio di Maurizio Grillo e alla voce di Emanuela Battista, attraversiamo le tenebre alla scoperta del nuovo film del Maestro del brivido, in programmazione sui canali di Sky Cinema e disponibile on Demand

Occhiali neri, tra il mito e le tenebre

Un omaggio alla mitologia greca visto cje la protagonista, Ilenia Pastorelli, si chiama Diana e il cane guida Nerea. Certo il serial killer risulta feroce, spietato, selvaggio ma anonimo. Un assassino per caso, di quelli che finiscono in cronaca nera. La realtà in cui viviamo oggi è più spaventosa di qualsiasi incubo che si possa immaginare. Così Argento continua il suo viaggio al termine della notte e forse sarà la donna a salvare il mondo, mentre l’ombra inesorabile avanza. Sicché Mrs Paura (Emanuela Battista) accenna alcune strofe di Back to Black di Amy WInehouse;

"We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to."