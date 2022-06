Halloween Kills, stasera in prima tv su Sky Cinema

Il secondo capitolo della nuova trilogia di Halloween diretta da David Gordon Green, con protagonisti Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann e Anthony Michael Hall, arriva venerdì 24 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Suspence, in streaming su NOW e disponibile on demand

Mentre il pubblico aspetta Halloween Ends, terzo capitolo della nuova trilogia nei cinema il prossimo autunno, su Sky esordirà in prima tv Halloween Kills, secondo capitolo dei nuovi film di Halloween, diretti da David Gordon Greene, in onda venerdì 24 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Suspence e Sky Cinema 4K. Il film sarà anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.