Addio a Sandro Giacobbe, il cantautore si è spento a 75 anni

È morto Sandro Giacobbe, il cantautore di “Gli occhi di tua madre” aveva 75 anni

La voce simbolo della musica italiana anni ’70 e ’80, è morto oggi nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante ligure. Aveva 75 anni e da oltre dieci anni affrontava con coraggio la malattia. Autore di successi come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, Giacobbe ha segnato un’epoca con le sue melodie romantiche. Lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro

Una carriera costruita sulle emozioni e sulle parole che hanno fatto innamorare generazioni. Sandro Giacobbe è morto oggi, a 75 anni, nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante genovese. La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia. Da oltre dieci anni combatteva contro un tumore, affrontando la malattia con grande forza d’animo.

Dai successi alle hit parade internazionali

Cantautore raffinato, Giacobbe ha firmato brani indimenticabili come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, che negli anni ’70 e ’80 hanno dominato le classifiche italiane e straniere. Le sue canzoni, intrise di romanticismo, hanno accompagnato la vita di milioni di ascoltatori, diventando colonne sonore di un’epoca.

