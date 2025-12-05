Pera Toons, in arrivo la serie del fenomeno italiano dell'animazione

L’universo creativo del cartoon più esilarante d'Italia si prepara a compiere un salto decisivo: l’autore, amatissimo da un pubblico giovanissimo, porta il suo umorismo in televisione con una serie animata destinata a Rai Gulp e Rai Play. L’annuncio, accolto con entusiasmo alla Nuvola dell’Eur di Roma, arriva nel corso di un incontro organizzato nell'ambito della fiera "Più libri più liberi" che ha mostrato ancora una volta la forza del legame tra il fumettista e i suoi piccoli lettori

Il progetto nasce dalla collaborazione con Rai Kids e prevede 46 episodi autoconclusivi di 6 minuti. L’autore confessa di aver inciso lui stesso la sigla di apertura, un dettaglio che riflette il suo coinvolgimento diretto nella produzione. La serie, realizzata dalla casa editrice Tunué, traduce per la televisione il linguaggio comico che gli ha permesso di conquistare 5 milioni di follower e oltre 2 milioni di copie vendute dei suoi libri.

La mattinata alla Nuvola dell’Eur di Roma è stata segnata dall’arrivo festoso di 900 bambini, pronti a salutare Pera Toons con un entusiasmo contagioso. “Ho perso l’udito perché sentivo solo loro”, ha commentato divertito il fumettista. Subito dopo, nell’Arena Repubblica Robinson della fiera Più libri più liberi, Pera Toons ha presentato la sua prima serie televisiva, dal titolo Prova a non ridere, in arrivo da gennaio su Rai Gulp e Rai Play.

Una carriera tra scelte inattese e rinascite

Dietro la firma Pera Toons c’è Alessandro Perugini, che racconta il suo cammino come un susseguirsi di improvvisi cambi di direzione: “una montagna russa”, dice. Prima di dedicarsi ai fumetti, lavorava come grafico pubblicitario e l’idea di stravolgere la sua vita professionale non lo aveva mai sfiorato. Il nuovo mestiere è arrivato dopo molti dubbi e momenti difficili: “Facevo il grafico pubblicitario, mai avrei pensato di cambiare vita. Non è stato facile: ci ho messo tanto tempo. In alcuni momenti avrei voluto mollare. Per questo dico a chi passa un momento difficile: non ti arrendere”, ha raccontato ai microfoni del quotidiano La Repubblica.

La sua ascesa digitale è stata tutt’altro che lineare. Nel 2018 ha avuto un inizio travolgente su Instagram con Chi ha ucciso Kenny?, seguito però da una fase di rallentamento quando il meme ha iniziato a circolare meno. Nel 2020, durante il periodo in cui tutti erano costretti in casa, il suo lavoro ha invece preso nuovo slancio con un boom improvviso. Nel 2022 il video Il povero gabbiano ha raggiunto numeri altissimi su YouTube, segnando un ulteriore passo avanti nella sua popolarità.