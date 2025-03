Pera Toons, tra i bambini dell'ospedale Meyer di Firenze

L'autore bestseller ha fatto visita ai piccoli pazienti per un incontro all'insegna del divertimento ascolta articolo

La mattina di domenica 16 marzo, i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrice Meyer di Firenze hanno ricevuto una gradita sorpresa. A far loro visita si è presentato Pera Toons, nome d’arte di Alessandro Perugini, autore bestseller amatissimo dalle giovani generazioni. Per bambini e bambine ospiti di quella che è una vera eccellenza ospedaliera italiana, un appuntamento riservato nella Ludobiblio all’interno del presidio ospedaliero alla presenza del personale e degli educatori professionali che la seguono e la animano. Un ambiente colorato, bellissimo e accogliente dedicato al gioco e alla lettura.

Un incontro all'insegna del divertimento Un incontro emozionante che ha donato una mattinata all’insegna del divertimento e dell’allegria ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in compagnia delle battute nell’inconfondibile stile di Pera Toons. I bambini e le bambine insieme ai genitori hanno riso e chiacchierato insieme a Pera accompagnati da un video- raccolta del best delle sue freddure animate. A conclusione dell’incontro domande, freddure inventate dai piccoli partecipanti e dediche per tutti.

In questi anni di attività sui social e produzione editoriale tanti genitori di bambini con disabilità o in difficoltà hanno scritto, segnalato e ringraziato l’autore per le risate e la spensieratezza che riesce a trasmettere.