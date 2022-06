Halftime, esce oggi il documentario su Jennifer Lopez

Cinema

È uscita in sala l'attesissima commedia d'amore con protagonista la mitica JLo, qui assieme a Owen Wilson e a Maluma. Oltre a un livello di batticuore notevole, questa pellicola detiene anche un bel record di eleganza: gli abiti indossati dalla popstar in questo film sono a dir poco da sogno. Oltre a quelli elegantissimi, da cerimonia, anche i look più casual rendono la fidanzata di Ben Affleck una testimonial perfetta del buon gusto