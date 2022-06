Rebel Moon, Zack Snyder svela una delle creature del suo prossimo film

Il nuovo lungometraggio prodotto da Netflix è in lavorazione da fine aprile. La protagonista è Sofia Boutella, insieme a lei nel cast troviamo anche Jena Malone e Staz Nair Condividi

La Geeked Week, cioè l'evento virtuale organizzato da Netflix per rendere omaggio a film, serie tv e giochi, ha riservato tantissime sorprese agli appassionati del settore. Durante l'edizione di quest'anno, programmata dal 6 al 10 giugno, il regista Zack Snyder ha reso noti alcuni dettagli sulle riprese del suo nuovo film, Rebel Moon, prodotto dalla nota piattaforma di streaming. In particolare, il regista ha pubblicato un breve filmato in cui mostra una recente prova make-up di una creatura del lungometraggio, dall'aspetto decisamente sinistro. "Stiamo andando avanti - ha scritto Snyder - Questo è uno dei più recenti test del make-up che ho ripreso con il mio iPhone".

La trama e il cast approfondimento Rebel Moon, ecco le prime immagini del nuovo film di Zack Snyder Per ora la produzione ha scelto di non rivelare molti dettagli su Rebel Moon. Sappiamo già che si tratterà di un colossal fantascientifico, la cui storia ha inizio nel momento in cui una colonia pacifica ai confini della Galassia viene turbata da una minaccia che porta il nome di Belisarius, un noto tiranno a capo di un temibile esercito. Gli abitanti della colonia, impauriti, mandano una giovane donna dal passato misterioso a cercare dei guerrieri nei pianeti vicini, per unire le forze e combattere contro il nemico insieme.

approfondimento Rebel Moon, Sofia Boutella protagonista del film Netflix di Zack Snyde La protagonista di Rebel Moon è Sofia Boutella, già nota al grande pubblico per film come La Mummia (2017) e Atomica Bionda (2017), mentre il villain sarà Ed Skrein. Nel cast troviamo anche Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman, Alfonso Herrera, Stuart Martin, Charlotte Maggi, Sky Yang, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae e Ray Fisher. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta dallo stesso regista, Zack Snyder, insieme a Kurt Johnstad (300) e Shay Hatten (Army of the Dead).

La sostituzione del villain in corso di riprese Solo pochi giorni fa, Deadline aveva annunciato che Rupert Friend sarebbe stato sostituito nel ruolo di villain da Ed Skrein. La motivazione sembra essere stato un problema legato alla programmazione delle riprese, che andrebbe in conflitto con altri progetti in cui Rupert Friend è già coinvolto. Ed Skrein è noto soprattutto per il suo ruolo di Ajax, il villain del primo Deadpool. L’attore è apparso anche in film come Anita - Angelo della battaglia (2019), Maleficent - Signora del male (2019) e Mona Lisa and the Blood Moon (2021).