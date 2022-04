Rebel Moon, ecco le prime immagini del nuovo film di Zack Snyder

Grande attesa per “Rebel Moon”, il nuovo film di Zack Snyder di cui sono appena cominciate le riprese. La nuova fatica cinematografica, firmata per Netflix dal regista di “Justice League”, è già tra i titoli più attesi dell'anno prossimo e l’hype è notevolmente aumentato da quando Snyder ha offerto ai suoi follower un primo assaggio di ciò che bolle in pentola.

Un ibrido tra Star Wars e Akira Kurosawa



Questo nuovo progetto del geniale regista statunitense è stato definito come un ibrido tra Star Wars e Akira Kurosawa, il che ha aumentato ancora di più la già elevatissima attesa. La descrizione della pellicola come mix di Guerre Stellari e Kurosawa non è farina del sacco di critici ed esegeti dotati di fervida immaginazione, bensì dello stesso Snyder.

Addirittura ci sono insistenti rumors secondo i quali il soggetto di questa pellicola all’inizio avrebbe dovuto essere la sceneggiatura per un film di Star Wars che Zack Snyder avrebbe scritto circa un decennio fa...

Il regista ha accostato questo suo nuovo film a L'uomo d'acciaio (da lui diretto nel 2013), in particolare nelle sequenze ambientate su Krypton. Però “pompate con gli steroidi più potenti possibili”, ha aggiunto Snyder. Le premesse per vedere un film di fantascienza in cui la vis tipica di Zack Snyder esplode in tutta la sua potenza ci sono tutte, insomma.