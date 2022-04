Rebel Moon, al via le riprese del nuovo film di Zack Snyder

Sono appena cominciate le riprese di Rebel Moon, il lungometraggio di Zack Snyder (Justice League), che descrive il suo lavoro come un progetto a metà tra Star Wars e Akira Kurosawa. Il regista, attraverso un tweet, ha reso note le prime immagini dal set, mostrando inoltre l’interprete Djimon Hounsou , negli abiti da scena del temibile generale Titus. “Primo giorno di Rebel Moon. È iniziato”. Queste le uniche parole di Snyder a corredo delle immagini, che hanno letteralmente scatenato i follower del regista. Il film, suddiviso in due parti, sarà prodotto e distribuito da Netflix.

Non sono stati ancora resi noti i dettagli sulla trama di Rebel Moon, nonostante si sia già certi di essere di fronte a un colossal fantascientifico. Per ora, le notizie trapelate raccontano di una storia che inizia nel momento in cui una colonia pacifica viene minacciata dall’esercito di un tiranno, conosciuto come Balisarius. Gli abitanti della colonia, preoccupati, inviano una giovane e misteriosa donna alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini, con lo scopo di formare un esercito per combattere contro i loro nemici. Le riprese dovrebbero durare all’incirca sei mesi.

Le curiosità sul film

approfondimento

Rebel Moon, svelati altri nomi del cast del film di Zack Snyder

Il regista ha parlato di Rebel Moon paragonandolo a Man of Steel, in particolare nelle scene su Kripton ma “pompate con potenti steroidi”. Un film di fantascienza, dunque, che andrà sopra le righe proprio come Snyder ci ha già abituati a fare. Il regista tornerà su Netflix con il sequel di Army of the Dead e con l’anime Twilight of the Gods.

Il progetto è una sorta di rivisitazione del progetto originario, che lo stesso Snyder aveva proposto alla Lucasfilm. Per questo Rebel Moon è stato indicato come lo Star Wars di Snyder, che voleva ambientare il suo racconto nella galassia ideata da George Lucas. La sceneggiatura, che ricrea un mondo totalmente nuovo per portare alla luce un nuovo franchise, è stata scritta dallo stesso regista, in collaborazione con Shay Hatten e Kurt Johnstag, quest’ultimo già sceneggiatore di 300.