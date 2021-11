Rebel Moon, Sofia Boutella protagonista del film Netflix di Zack Snyde

La notizia riguardante la pellicola Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è stata lanciata in esclusiva dal magazine Deadline

Al via una nuova produzione targata Netflix. Poco fa il magazine ha rivelato in esclusiva alcuni dettagli riguardanti il film che vedrà alla regia Zack Snyder.

Rebel Moon, la sinossi

Rebel Moon vedrà protagonista Sofia Boutella, questa la sinossi riportata dal magazine: "Il film è ambientato in una colonia pacifica ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del reggente tirannico Balisarius. Inviano una giovane donna dal passato misterioso per cercare guerrieri dei pianeti vicini per aiutarli ad affrontare il Tiranno".

Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda i nomi degli altri attori, l’inizio delle riprese o la possibile data di distribuzione. Non resta quindi che attendere per conoscere tutti i dettagli.