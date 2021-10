Planet of the Dead, ecco il sequel di Army of the Dead di Zack Snyder

Zack Snyder parla del futuro degli zombie di Army of the Dead, il regista ha annunciato il sequel ufficiale e molte altre idee per espandere ulteriormente la serie

In una recente intervista Zack Snyder ha svelato il titolo dell’atteso sequel di Army of the Dead; sembra infatti che la nuova pellicola si intitolerà Planet of the Dead. Inoltre il regista ha anche dato qualche prima indiscrezione sul futuro dei suoi zombie e dei vari personaggi apparsi nel film.

Anzitutto ci sono ancora molti dubbi sulla sorte di Dieter, l’esperto di casseforti e serrature che si chiude la porta del caveau alle spalle per proteggere i suoi compagni. Effettivamente tutti immaginano che sia morto, ucciso dagli zombie ma, il regista potrebbe avere qualche sorpresa al riguardo. Zack Snyder, infatti, ha detto esplicitamente che il personaggio non viene visto morire davanti alla telecamera e che, quindi, potrebbe tornare nel sequel. Certo il regista non ha svelato altro, ma questo particolare potrebbe cambiare le carte in tavola riguardo a chi potrebbero essere i protagonisti della nuova pellicola.

Un altro degli interrogativi sollevati è quello che riguarda Vanderohe, che riesce a sopravvivere all’esplosione di Las Vegas e riemerge dalle rovine con tutti soldi rubati dal caveau.

Poco prima della fine del film lo vediamo noleggiare un aereo per andare a Città del Messico ma, una volta a bordo, si accorge di essere stato morso e che sta per trasformarsi in uno zombie.

Ovviamente l’esito di questa scena è scontato e, forse, da questo potrebbe partire la diffusione dell’epidemia in tutto il mondo, cosa che giustificherebbe il titolo del sequel in Planet of the Dead.

Chiaramente, nonostante l’evidenza di certi risvolti, queste per il momento restano solo delle ipotesi, anche perché Zack Snyder non ha voluto aggiungere altro durante l’intervista.

Army of the Dead, quale futuro per il film?

Sicuramente l’ottimo successo dello zombie movie di Zack Snyder ha portato il regista e Netflix a pensare a un futuro per il franchise. Dato anche l’ottimo momento storico per zombie e affini, con il genere che torna di moda e torna a ripopolare cinema e serie tv, non è scontato il fatto che si scelga di partire da Army of the Dead e farne una serie.

Tra le certezze c’è sicuramente quella di vedere prossimamente Army of Thieves, il prequel del film che racconta di un altro furto messo in scena dai professionisti che abbiamo visto alle prese con gli zombie di Vegas. La pellicola sarà disponibile su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick dal 29 ottobre. Poi si parla anche di uno spin-off animato che dovrebbe chiamarsi Army of the Dead: Lost Vegas, del quale non ci sono ancora informazioni ufficiali ma che dovrebbe uscire in primavera.

Ultimo ma non ultimo, il film di cui sopra, Planet of the Dead che dovrebbe essere il sequel ufficiale e potrebbe portare in scena la diffusione dell’epidemia zombie, che nel primo film era circoscritta alla sola Las Vegas. Come ben sappiamo, difficilmente un virus se ne sta buono al suo posto e quindi la diffusione planetaria non è una teoria così assurda.