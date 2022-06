7 ore per farti innamorare, il cast del film con Giampaolo Morelli

7 ore per farti innamorare è un film del 2020, scritto e diretto da Giampaolo Morelli, al suo esordio come regista. La commedia sentimentale è basata sull'omonimo romanzo scritto dallo stesso Morelli, che racconta la storia di Giulio, che dopo aver scoperto il tradimento della fidanzata decide di licenziarsi e di andare a lavorare presso una rivista per uomini. Un giorno incontra Valeria, esperta di seduzione che insegna agli uomini come conquistare una donna in sole sette ore. Vediamo il cast del film