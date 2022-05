Film stasera in TV da non perdere martedì 31 maggio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 31 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Un giorno perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Isabella Ferrari e Valerio Mastandrea in un dramma di Ferzan Ozpetek. In 24 ore i destini di un gruppo di personaggi si intrecciano.

La ragazza di Stillwater, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Matt Damon in un dramma giudiziario. Un operaio americano vola in Francia per dimostrare l’innocenza della figlia dopo un’accusa di omicidio.

Film commedia da vedere stasera in tv



L’amore a domicilio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Miriam Leone e Simone Liberati in una commedia. Un assicuratore inizia una relazione con una ragazza agli arresti domiciliari.

Benvenuti al Sud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Claudio Bisio e Alessandro Siani in una famosa commedia, remake di un film francese. Un lavoratore di Milano viene trasferito in una piccola cittadina campana.

Film di azione da vedere stasera in tv



Jack Reacher – La prova decisiva, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Cruise e Rosamunde Pike in un action. Un ex poliziotto torna in scena per indagare su una strage.

Film western da vedere stasera in tv



Hostiles – Ostili, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Christian Bale e Rosamund Pike in un western. Un capitano dell’esercito nemico degli indiani deve scortare durante un viaggio un capo Cheyenne.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Il mistero della casa del tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Jack Black e Cate Blanchett in un fantasy per ragazzi. Un orfano si trova a fare i conti con una realtà inattesa.

Film thriller da vedere stasera in tv



Cella 211, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Thriller spagnolo in cui una guardia carceraria rimane coinvolta in una rivolta e deve fingersi un detenuto.

The Call, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Halle Berry è una centralinista del 911 che riceve una chiamata da una ragazza rapita e chiusa in un bagagliaio.

The Town, ore 21:15 su Sky Cinema 4K



Ben Affleck e Jeremy Renner in un heist movie. Un rapinatore si innamora di una dipendente di una banca che la sua banda deve rapinare.

I programmi in chiaro



La fortuna, ore 21:25 su Rai 1



Miniserie di Alejandro Amenabar con Stanley Tucci, tra avventura e spy story.

Boss in incognito, ore 21:20 su Rai 2



Max Giusti alla conduzione di un format in cui il capo di un’attività controlla l’andamento della sua azienda tramite travestimenti.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Don Camillo Monsignore ma non troppo, ore 21:20 su Rete 4



Don Camillo e Peppone metteranno pace tra cattolici e comunisti nella Roma degli anni ’60.

Giustizia per tutti, ore 21:20 su Canale 5



Raoul Bova in una fiction. Un uomo, ingiustamente carcerato per l’omicidio di sua moglie, cerca la verità.

Extraction, ore 21:19 su Italia 1



Thriller con Bruce Willis. Dopo la morte della moglie, un ex agente della CIA viene sequestrato dai terroristi.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Creed II, ore 21:30 su TV8



Sequel del famoso spin-off della saga di Rocky con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone. Creed dovrà affrontare il figlio di Ivan Drago.

Outcast – L’ultimo templare, ore 21:25 su Nove

Nicolas Cage e Hayden Christensen in un film ambientato nell’antica Cina.