La ragazza di Stillwater, arriva su Sky e NOW il film con Matt Damon

Dal regista vincitore del Premio Oscar® Tom McCarthy (Il Caso Spotlight) arriva in prima tv il potente e commovente film con Matt Damon e Abigail Breslin. Appuntamento lunedì 30 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K

La trama

Bill Baker (il vincitore del Premio Oscar® Matt Damon) è un operaio petrolifero senza lavoro. Viaggia dall’Oklahoma fino a Marsiglia per visitare la figlia Allison (l’attrice nominata per il Premio Oscar® Abigail Breslin), con cui intrattiene difficili rapporti. Imprigionata per un omicidio che afferma di non aver commesso, Allison individua un nuovo elemento che potrebbe liberarla e spinge il padre a coinvolgere gli avvocati. Ma Bill, volenteroso di provare il proprio valore e a riguadagnare la fiducia della figlia, decide di affrontare la questione in totale autonomia. Velocemente rimane bloccato dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali e da un complesso sistema legale, fino all’incontro con un’attrice francese, Virginie, (Camille Cottin), madre di una bambina di otto anni, Maya (Lilou Siauvaud). Questa alleanza improvvisata li porta a intraprendere un viaggio di scoperta, verità, amore e liberazione.

LA RAGAZZA DI STILLWATER – lunedì 30 maggio in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.