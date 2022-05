Film stasera in TV da non perdere domenica 22 maggio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 22 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Fair Game – Caccia alla spia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Sean Penn e Naomi Watts in un thriller tratto da una storia vera. Un agente della CIA subisce le ritorsioni del Governo dopo che suo marito ha smascherato le bugie sull’intervento in Iraq.

Greta, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Isabelle Huppert e Chloe Grace Moretz in un thriller. Una ragazza stringe una morbosa amicizia con una vedova oscura.

Collateral, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Cruise e Jamie Foxx in un thriller di Michael Mann. Un killer sequestra un tassista e lo costringe ad accompagnarlo per le vie di Los Angeles.

Film commedia da vedere stasera in tv



Tutte contro di lui – The other woman, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Una donna scopre che il suo compagno è sposato e si mette in contatto con l’amante. Scoprirà altri scheletri nell’armadio.

Un weekend da bamboccioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek in una commedia. Durante un weekend all’insegna del divertimento cinque amici rivivono i tempi andati.

L’isola delle coppie, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Vince Vaughn e Malin Akerman in una rocambolesca commedia. Su un’isola alcune coppie in crisi seguono buffe terapie per tornare felici.

L’ultimo libro, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Dramedy con Michael Caine e Aubrey Plaza. Un anziano scrittore accetta di promuovere un ultimo libro per aiutare la casa editrice di una giovane donna.

Film di azione da vedere stasera in tv



Codice Karim, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Action italiano con Mohamed Zouaoui, Valentina Cervi e Stella Egitto. Un siriano fugge dalla guerra e torna in Italia per collaborare come infiltrato.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sequel del primo film con Dennis Quaid. Un cane decide di proteggere i suoi padroni anche nelle vite successive.

Film horror da vedere stasera in tv



1408, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



John Cusack e Samuel L. Jackson in un film tratto da un racconto di Stephen King. Un autore di libri sul paranormale indaga sulla stanza di un hotel.

Film biografico da vedere stasera in tv



Mrs Lowry & Son, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Vanessa Redgrave e Timothy Spall nel biopic sul pittore britannico L.S. Lowry.

I programmi in chiaro



Solo per passione – Letizia Battaglia, fotografa, ore 21:25 su Rai 1



Isabella Ragonese in un film tv diviso in 2 parti. Ingabbiata in un matrimonio infelice, una donna cerca la sua strada.

Trentino Itas-Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, ore 21:00 su Rai 2



Finale della Champions League di pallavolo maschile.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3



Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Avanti un altro! Pure di sera!, ore 21:20 su Canale 5



Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano anche di sera con il quiz show da loro condotto.

Batman Begins, ore 21:20 su Italia 1



Primo film della trilogia di Christopher Nolan sul supereroe Batman, interpretato stavolta da Christian Bale.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7



Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8



Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Nove racconta Hitler, ore 21:25 su Nove

Documentario sul leader nazista Adolf Hitler, principale fautore della Seconda Guerra Mondiale.