Film stasera in TV da non perdere sabato 21 maggio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 21 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



L’isola delle coppie, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Vince Vaughn e Malin Akerman in una rocamboleca commedia. Su un’isola alcune coppie in crisi seguono buffe terapie per tornare felici.

L’ultimo libro, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Dramedy con Michael Caine e Aubrey Plaza. Un anziano scrittore accetta di promuovere un ultimo libro per aiutare la casa editrice di una giovane donna.

Aiuto, ho ristretto mamma e papà, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sequel del primo film con Felix che si ritrova con i genitori rimpiccioliti.

School of Mafia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Nino Frassica ed Emilio Solfrizzi in una commedia. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per prendere lezione di criminalità organizzata.

Il truffacuori, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Romain Duris e Vanessa Paradis in una commedia romantica. Un playboy che di mestiere manda a monte relazioni si trova di fronte alla sua sfida più importante.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Punto d’impatto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Liv Tyler e Charlie Hunnam in un drama-thriller. Un poliziotto cerca di convincere un aspirante suicida a non lanciarsi da un grattacielo ma scoprirà una verità sconvolgente.

Punto d’impatto, ore 21:15 su Sky Cinema 4K



Liv Tyler e Charlie Hunnam in un drama-thriller. Un poliziotto cerca di convincere un aspirante suicida a non lanciarsi da un grattacielo ma scoprirà una verità sconvolgente.

Blocco 181, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Nuova serie Sky Original sul mondo della malavita milanese, con il rapper Salmo nel cast.

Film romantico da vedere stasera in tv



Stregata dalla luna, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Cher e Nicolas Cage in una commedia romantica. Una vedova italo-americana si innamora del futuro cognato.

Film di azione da vedere stasera in tv



Mission: Impossible, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Cruise nel primo film della saga divenuta cult. Ethan Hunt, agente segreto, deve capire chi lo sta incastrando accusandolo di essere una spia.

Film d’avventura da vedere stasera in tv



L’ultimo dei Mohicani, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Daniel Day Lews protagonista di un’epica avventura ambientata nel Nordamerica del 1700.

Film di guerra da vedere stasera in tv



1944 – La battaglia di Cassino, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Film bellico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, con Franco Nero.

I programmi in chiaro



Chi m’ha visto, ore 21:25 su Rai 1



Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello in una commedia. Un talentuoso chitarrista decide di inscenare la sua sparizione nella speranza di attirare l’attenzione su di sé.

FBI, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv creata da Dick Wolf con Sela Ward e Jeremy Sisto.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3



Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

Io sto con gli ippopotami, ore 21:20 su Rete 4



Bud Spencer e Terence Hill sono due amici che decidono di contrastare un trafficante di animali.

L’ora legale, ore 21:20 su Canale 5



Commedia con Ficarra e Picone. Il sindaco di un paesino siciliano risulta troppo “onesto” per i cittadini.

L’Era Glaciale – In rotta di collisione, ore 21:20 su Italia 1



Quinto capitolo della fortunatissima serie di film di animazione.

Il giovane Hitler, ore 21:15 su La7



Robert Carlyle protagonista del biopic sugli anni giovanili del leader nazista Adolf Hitler.

Radio Italia Live – Il concerto, ore 20:15 su TV8



Concerto organizzato da Radio Italia con tanti artisti italiani di spessore.

Navalny – Sfida a Putin, ore 21:25 su Nove

Il racconto della vita di uno dei più forti dissidenti di Vladimir Putin.