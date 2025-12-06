GialappaShow, Nunzia De Girolamo co-conduttrice. Bolle ospite d'onore

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

GialappaShow, Nunzia De Girolamo co-conduttrice. Roberto Bolle ospite d'onore

TV Show

Ad affiancare alla conduzione il Mago Forest sarà Nunzia De Girolamo, in una  puntata ricchissima di ospiti e con la partecipazione straordinaria di Roberto Bolle. Ritroveremo inoltre Pierfrancesco Favino, già alla co-conduzione della 5ª puntata, Martina Stella, Rocío Muñoz Morales, Frah Quintale e Maccio Capatonda. In prima visione assoluta su TV8, lunedì 8 dicembre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Ottava puntata del GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 8 dicembre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.  Per i due lunedì successivi, 15 e 22 dicembre, sempre alle ore 21.30, andranno in onda due “Best of” con il meglio e il peggio di questa stagione. 

 

Questa settimana sarà Nunzia De Girolamo ad affiancare alla conduzione il Mago Forest. Una puntata ricchissima di ospiti e colpi di scena fin dall’anteprima. Al citofono troviamo Paolo Calabresi nell’ingrato compito di tenere testa alla scorbutica Miriam, alias Brenda Lodigiani. Uno sketch che fa da prologo alla sigla ispirata alla serie dei “Muppets”, cui partecipa, come sempre, tutto il cast.

ospite d'eccezione, Roberto Bolle

Partecipazione straordinaria di Roberto Bolle, che scopriremo essere l’allenatore di Forest. Ritroviamo Pierfrancesco Favino, già alla co-conduzione della 5ª puntata, questa volta al fianco di Marcello Cesena e Simona Garbarino nella nuova puntata di “Sensualità a corte”. Martina Stella, invece, è l’ospite di “Vererrimo”, condotto da Silvia Toffanin, aka Brenda Lodigiani, mentre Rocío Muñoz Morales è protagonista di uno sketch con Amos, al secolo Alessandro Betti, nel Gialappodcast. Irruzione a sorpresa di Maccio Capatonda, che annuncia il suo ritorno al GialappaShow nella prossima stagione.

 

Tra le performance musicali, il duetto dei Neri per Caso con Francesca Turchetti alla chitarra sulle note di “Fragile” di Sting e “Volare” dei Gipsy King. A loro si unisce sul palco anche Frah Quintale per interpretare, in maniera originale, “Master Blaster” di Stevie Wonder.

 

Toni Bonji si cala ancora nei panni del Demotivatore e dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, Ubaldo Pantani porta ancora in scena Pier Silvio Berlusconi, così come Giovanni Vernia il suo Cesare Cremonini, mentre Giulia Vecchio si sdoppia in Monica Setta, nella rubrica “Robba De Donne”, e in Valeria Bruni Tedeschi. Valentina Barbieri è di nuovo Giulia De Lellis, divulgatrice scientifica depositaria di teorie scientifiche piuttosto bizzarre.

 

Nuovi imperdibili episodi di “Sotto torchio”, con Alessandro Betti e Brenda Lodigiani, “Grande Fratello Rip”, con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi&Ross ed Edoardo Ferrario, e “Che Dio ce salvi”, con Michela Giraud.

 

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

 

Approfondimento

GialappaShow, Pierfrancesco Favino affianca il Mago Forest

Spettacolo: Ultime notizie

Brunello Cucinelli: "Sono pronto a produrre un film di Tornatore"

Cinema

"Sono pronto a produrre un film di Giuseppe Tornatore, ma deve essere un film d'amore, deve far...

GialappaShow, Nunzia De Girolamo co-conduttrice. Bolle ospite d'onore

TV Show

Ad affiancare alla conduzione il Mago Forest sarà Nunzia De Girolamo, in una  puntata...

Albe, album Baita: "Sono positivo, il bicchiere è sempre mezzo pieno"

Fabrizio Basso

Prima della Scala a Milano, come vestirsi? 31 look degli anni scorsi

Spettacolo

Evento mondano per eccellenza, la première della Scala raduna nel capoluogo meneghino alta...

31 foto
look-prima-della-scala-getty - 1

The Beatles - A Four film, attori e personaggi veri dei film di Mendes

Cinema

Confrontiamo gli attori che interpretano i Fab Four nei 4 biopic dedicati alla band di Liverpool....

27 foto

Spettacolo: Per te