GialappaShow, Nunzia De Girolamo co-conduttrice. Bolle ospite d'onore

Ad affiancare alla conduzione il Mago Forest sarà Nunzia De Girolamo, in una puntata ricchissima di ospiti e con la partecipazione straordinaria di Roberto Bolle. Ritroveremo inoltre Pierfrancesco Favino, già alla co-conduzione della 5ª puntata, Martina Stella, Rocío Muñoz Morales, Frah Quintale e Maccio Capatonda. In prima visione assoluta su TV8, lunedì 8 dicembre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Questa settimana sarà Nunzia De Girolamo ad affiancare alla conduzione il Mago Forest . Una puntata ricchissima di ospiti e colpi di scena fin dall’anteprima. Al citofono troviamo Paolo Calabresi nell’ingrato compito di tenere testa alla scorbutica Miriam, alias Brenda Lodigiani . Uno sketch che fa da prologo alla sigla ispirata alla serie dei “Muppets”, cui partecipa, come sempre, tutto il cast.

Ottava puntata del GialappaShow , il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 8 dicembre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Per i due lunedì successivi, 15 e 22 dicembre, sempre alle ore 21.30, andranno in onda due “Best of” con il meglio e il peggio di questa stagione.

ospite d'eccezione, Roberto Bolle

Partecipazione straordinaria di Roberto Bolle, che scopriremo essere l’allenatore di Forest. Ritroviamo Pierfrancesco Favino, già alla co-conduzione della 5ª puntata, questa volta al fianco di Marcello Cesena e Simona Garbarino nella nuova puntata di “Sensualità a corte”. Martina Stella, invece, è l’ospite di “Vererrimo”, condotto da Silvia Toffanin, aka Brenda Lodigiani, mentre Rocío Muñoz Morales è protagonista di uno sketch con Amos, al secolo Alessandro Betti, nel Gialappodcast. Irruzione a sorpresa di Maccio Capatonda, che annuncia il suo ritorno al GialappaShow nella prossima stagione.

Tra le performance musicali, il duetto dei Neri per Caso con Francesca Turchetti alla chitarra sulle note di “Fragile” di Sting e “Volare” dei Gipsy King. A loro si unisce sul palco anche Frah Quintale per interpretare, in maniera originale, “Master Blaster” di Stevie Wonder.

Toni Bonji si cala ancora nei panni del Demotivatore e dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, Ubaldo Pantani porta ancora in scena Pier Silvio Berlusconi, così come Giovanni Vernia il suo Cesare Cremonini, mentre Giulia Vecchio si sdoppia in Monica Setta, nella rubrica “Robba De Donne”, e in Valeria Bruni Tedeschi. Valentina Barbieri è di nuovo Giulia De Lellis, divulgatrice scientifica depositaria di teorie scientifiche piuttosto bizzarre.

Nuovi imperdibili episodi di “Sotto torchio”, con Alessandro Betti e Brenda Lodigiani, “Grande Fratello Rip”, con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi&Ross ed Edoardo Ferrario, e “Che Dio ce salvi”, con Michela Giraud.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.