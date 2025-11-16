GialappaShow, Pierfrancesco Favino affianca il Mago Forest

Uno straordinario Pierfrancesco Favino sarà il grande protagonista della puntata di lunedì. Secondo uomo a salire sul palco come presentatore dopo Valentino Rossi, apre la puntata già al citofono, nell’anteprima, assieme alla scorbutica Miriam, alias Brenda Lodigiani. In prima visione assoluta su TV8, lunedì 17 novembre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Nuovo appuntamento con GialappaShow , il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin , prodotto da Banijay Italia. La quinta puntata va in onda, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 17 novembre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW .

Pierfrancesco Favino affianca il Mago Forest

Uno straordinario Pierfrancesco Favino affianca il Mago Forest alla conduzione, e sarà il grande protagonista della puntata di lunedì. Secondo uomo a salire sul palco come presentatore dopo Valentino Rossi, apre la puntata già al citofono, nell’anteprima, assieme alla scorbutica Miriam, alias Brenda Lodigiani. Lo vedremo poi modificato per errore in versione androide, e in un esilarante duetto con Stefano De Martino, alias Gigi. In più farà parte del cast del nuovo episodio di “Sotto Torchio”, con Alessandro Betti e Brenda Lodigiani. Protagonista anche nel finale, con l’ormai iconica intervista.

Tra le guest star, l’attrice e conduttrice di Ante Factor Mariasole Pollio, ospite della puntata di “Vererrimo”, presentata da Silvia Toffanin, aka Brenda Lodigiani.

Nuove performance dei Neri per Caso, guidati magistralmente dal Maestro Vittoria Cosma, prima sulle note di “Hey Ya!“ degli Outkast, e poi, con Fulminacci e Jali Babou Saho, su quelle di “A-Punk” dei Vampire Weekend.

E ancora, Gigi torna a vestire i panni di Toni Servillo, Ubaldo Pantani quelli di Pier Silvio Berlusconi e Joe Bastianich in “Foodish”, mentre Giulia Vecchio, oltre alle parodie di Milly Carlucci e Valeria Bruni Tedeschi, è protagonista, sotto le mentite spoglie di Elettra Lamborghini, del nuovo episodio di “Boss in incognita”. Stefano Rapone fa prima il verso ai monologhi seri de “Le Iene” e poi assume le sembianze del Professor Gildo Mazzatordi, che parla di anti age e che dispensa consigli alimentari per essere longevi. Nuovi imperdibili episodi di “Sensualità a Corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, e “Che Dio ce salvi” con Michela Giraud.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.