La Grazia di Paolo Sorrentino esce negli USA, applausi dalla critica

Il film di Sorrentino esce negli Usa e riceve il plauso della critica:" "Pochi registi abbracciano la bellezza in modo totale quanto Paolo Sorrentino", ha scritto sul New York Times Mahnola Dargis, secondo cui "è piacevole tornare nell'universo ricco, stilizzato e dettagliatissimo" del regista di è Stata la Mano di Dio "con tutti i suoi incanti e personaggi caldi, vitali, irripetibili".

La Grazia di Sorrentino il cui debutto in anteprima mondiale è avvenuto alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e arriverà nelle sale italiane il 15 gennaio 2026, è uscito nei cinema americani venerdì 5 dicembre ricevendo gli applausi dalla critica. "Pochi registi abbracciano la bellezza in modo totale quanto Paolo Sorrentino", ha scritto sul New York Times Mahnola Dargis, secondo cui "è piacevole tornare nell'universo ricco, stilizzato e dettagliatissimo" del regista di è Stata la Mano di Dio "con tutti i suoi incanti e personaggi caldi, vitali, irripetibili".