Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La Grazia di Paolo Sorrentino esce negli USA, applausi dalla critica

Cinema
foto Andrea Pirrello

Il film di Sorrentino esce negli Usa e riceve il plauso della critica:" "Pochi registi abbracciano la bellezza in modo totale quanto Paolo Sorrentino", ha scritto sul New York Times Mahnola Dargis, secondo cui "è piacevole tornare nell'universo ricco, stilizzato e dettagliatissimo" del regista di è Stata la Mano di Dio "con tutti i suoi incanti e personaggi caldi, vitali, irripetibili". 

La Grazia di Sorrentino il cui debutto in anteprima mondiale è avvenuto alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e arriverà nelle sale italiane il 15 gennaio 2026, è uscito nei cinema americani venerdì 5 dicembre ricevendo gli applausi dalla critica. "Pochi registi abbracciano la bellezza in modo totale quanto Paolo Sorrentino", ha scritto sul New York Times Mahnola Dargis, secondo cui "è piacevole tornare nell'universo ricco, stilizzato e dettagliatissimo" del regista di è Stata la Mano di Dio "con tutti i suoi incanti e personaggi caldi, vitali, irripetibili". 

Il Times ha parole di elogio anche per Toni Servillo nel ruolo di un immaginario presidente alla fine del suo mandato. Noto agli americani soprattutto per La Grande Bellezza, ma anche per Gomorra e Il Divo, "con la sua sorprendente ampiezza espressiva, Servillo resta il volto più affascinante del cinema di Sorrentino, capace di incarnare personaggi diversissimi con precisione quasi spiazzante". Incantato anche Kyle Smith del Wall Street Journal, secondo cui l'attore italiano interpreta il personaggio di Mariano "con una gravitas tale che basta un minimo cambiamento d'espressione per catturare l'attenzione". Secondo il critico del giornale finanziario, "La Grazia è un elogio della maturità e di quelle figure sagge che spesso diamo per scontate", un film che "si manifesta in un'immagine struggente: una lacrima che galleggia nello spazio, sospesa tra fragilità e leggerezza".

Approfondimento

La Grazia di Sorrentino inaugura la Mostra di Venezia. La Recensione

Spettacolo: Ultime notizie

Sandro Giacobbe, l'ultimo saluto. La camera ardente e i funerali

Musica

Si moltiplicano sui social i ricordi di Sandro Giacobbe, il cantautore scomparso all'età di 75...

Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv

Spettacolo

Il 7 dicembre apre la stagione del Teatro alla Scala "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk"...

Prima della Scala, il menu della Cena di Gala firmato Davide Oldani

Spettacolo

La Cena di Gala della Prima alla Scala sarà un'esperienza gastronomica memorabile, firmata dallo...

La Grazia di Paolo Sorrentino esce negli USA, applausi dalla critica

Cinema

Il film di Sorrentino esce negli Usa e riceve il plauso della critica:" "Pochi registi...

Brunello Cucinelli: "Sono pronto a produrre un film di Tornatore"

Cinema

"Sono pronto a produrre un film di Giuseppe Tornatore, ma deve essere un film d'amore, deve far...

Spettacolo: Per te