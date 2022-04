Face/Off, Nicolas Cage in trattative per il nuovo film

L'attore - che nelle ultime settimane è in tournée per presentare il suo nuovo film, “The Unbearable Weight of Massive Talent”, in cui interpreta una versione romanzata di se stesso - ha rivelato durante un’intervista a ComicBook che un sequel del suo film cult sarebbe nell’aria. “Ci sono state alcune telefonate”, ha raccontato

Senza troppi giri di parole, ha espresso il proprio interesse ad apparire in un nuovo atto del suo classico d'azione.



L'ha raccontato durante un'intervista rilasciata a ComicBook. La chiacchierata ha coinvolto l'imminente "The Unbearable Weight of Massive Talent", senza però tralasciare alcuni dei suoi altri ruoli che per il pubblico cinematografico sono indelebili. Sul finire dell'intervista, Nicolas Cage ha lanciato la "bomba", ammettendo che sarebbe interessato a un seguito di "Face/Off".