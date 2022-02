The Unbearable Weight Of Massive Talent, il trailer multilingue

Dopo esserci goduti il primo trailer in lingua originale della pellicola sui generis del divo di Hollywood, ecco la versione globale in tutte le lingue del mondo. Il film uscirà nelle sale statunitensi ad aprile e vede nel cast, oltre all'attore nei panni di se stesso, Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish

Dopo esserci goduti appieno il primo trailer in lingua originale di quel pazzo film intitolato The Unbearable Weight Of Massive Talent, con Nicolas Cage nei panni di se stesso, ora è uscito il trailer globale multilingue. Si tratta del video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola che uscirà ad aprile nelle sale statunitensi, dandocene un assaggio in tutte le lingue del mondo, italiano compreso. Oltre a Nicolas Cage, che qui non è soltanto interprete ma anche soggetto, il cast comprende parecchi nomi molto interessanti del panorama internazionale. E anche nostrano: c’è Alessandra Mastronardi! Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish sono solo alcuni dei tanti nomi che impreziosiscono questo progetto cinematografico davvero interessante e inusuale. Potete vedere il trailer globale multilingue di The Unbearable Weight Of Massive Talent nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La trama



The Unbearable Weight Of Massive Talent ha una trama a dir poco irresistibile: tutto ruota attorno a Nicolas Cage, divo che si trova sull'orlo della rovina creativa e soprattutto di quella finanziaria...

Per riuscire a portarsi a casa un bel po' di soldi, che gli servono come l'aria, decide di accettare l'offerta bizzarra di un suo fan miliardario. Costui gli offre la somma di un milione di dollari per prendere parte alla sua festa di compleanno.

Il miliardario in questione è interpretato da Pedro Pascal, che si cala perfettamente nella parte di un fan che non è solo il solito ammiratore sfegatato di una celebrità. Ha un piano che mai Nicolas Cage sospetterebbe, di certo non prima di dire sì a quella sua allettante proprosta a più zeri.



Una volta arrivato alla festa, che si svolge su un'isola di proprietà del ricco ammiratore, l'attore scoprirà suo malgrado che le cose non andranno affatto come aveva pensato/sperato: non si tratta della tipica festa in cui firma un paio di autografi, scatta qualche foto e se ne torna a casa con il malloppo di un milione di dollari. Proprio no… Quel ruolo che gli richiede il fan avrà sì un buon cachet ma sarà di certo il più impegnativo di tutta la sua carriera.