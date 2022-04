Cage non riuscì a creare uno studio cinematografico a Las Vegas

L'attore ha rivelato durante la sua ospitata al "Jimmy Kimmel Live!" che tempo fa avrebbe cercato di far costruire uno studio nella città del divertimento che sorge in Nevada. Il suo progetto non è andato in porto perché poco dopo è arrivato il magnate di Tesla e così Las Vegas ha deciso di investire tutto su di lui e sulla sua società

Nicolas Cage ha raccontato durante la sua ospitata al "Jimmy Kimmel Live!" che tempo fa ha cercato di far costruire uno studio cinematografico da 80 milioni di dollari a Las Vegas.

Era praticamente fatta ma alla fine il progetto non è andato in porto. Il motivo? L'arrivo di Elon Musk. Non appena è arrivato il magnate di Tesla, la città del divertimento che sorge in Nevada ha deciso di abbandonare l'investimento dello studio cinematografico per concentrare tutti gli sforzi proprio sull'avventura imprenditoriale di Musk.



Cage vive a Las Vegas e ama molto questa città, che è stata anche sfondo di molti suoi film, per esempio "Leaving Las Vegas" (che gli ha fatto vincere un Oscar come miglior attore protagonista) e "Honeymoon in Vegas". "Ho avuto grandi esperienze nel fare film lì”, ha spiegato.



"Las Vegas è stata buona con me, lo è davvero", ha raccontato Nicolas Cage al Jimmy Kimmel Live. “È sia una piccola città che una grande città. È probabilmente uno degli indirizzi più unici. Se vuoi andare alla strip e partecipare puoi. Se vuoi semplicemente andare con la gente del posto e andare nei ristoranti alla moda, allora puoi”.



L’amore di Cage per Las Vegas

Il suo intervento relativo allo studio cinematografico che tentò di far costruire in città è stato il seguente: “Ho provato a far costruire uno studio cinematografico lì e poi è arrivato Elon Musk, e tutti i soldi che ho ottenuto per lo studio cinematografico - ho ricevuto 80 milioni di dollari - li hanno messi nella società Tesla, che poi ironicamente ha prosciugato tutta l'acqua della città”, ha dichiarato Cage.



Cage in tournée per presentare “The Unbearable Weight of Massive Talent"

Si tratta della pellicola in cui Cage interpreta una versione romanzata di se stesso. Il film è distribuito da Lionsgate e arriva proprio oggi, venerdì 22 aprile, nelle sale statunitensi.



“Una spiritosa riflessione” sull'eredità di Cage come attore, così la pellicola è stata definita da Owen Gleiberman, il critico cinematografico del magazine statunitense Variety. "È una commedia commerciale che si diverte in maniera delirante a prendere in giro Nicolas Cage, celebrando tutto ciò che lo rende Nicolas Cage - e, alla fine, diventando in realtà un film di Nicolas Cage, che si rivela sia una cosa sdolcinata sia una cosa speciale”, ha aggiunto Gleiberman.



