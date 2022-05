I pantaloncini di Will Smith in Alì e cimeli di Star Wars all'asta

A giugno è prevista un’asta a Los Angeles, dove sarà possibile acquistare tanti oggetti iconici dei film più famosi. Presenti gli stivali di Batman, i guanti di Freddy Kruger e la spada-laser di Obi-Wan Kenobi Condividi

Sono innumerevoli i film che hanno appassionato milioni di fan, con alcuni oggetti iconici legati alle pellicole. Ad esempio, famoso è il guanto con le lame di Freddy Kruger, antagonista della serie Nightmare, come è celebre la DeLorean di Ritorno al Futuro, ma anche il martello di Thor nei film sugli Avengers. Dal 21 al 24 giugno, a Los Angeles, si terrà un’asta dove sarà possibile acquistare tanti oggetti o indumenti che hanno fatto la storia di alcuni film. Un evento rivolto, come di consueto, soprattutto a persone facoltose dal momento che si stima che gli oggetti in questione abbiano un valore di circa 9 milioni di dollari.

Will Smith e Johnny Depp, un’asta per cancellare gli scandali approfondimento Will Smith, incontro con Academy. L'attore rinnova le sue scuse L’ultima edizione dei premi Oscar è passata alla storia per lo schiaffo di Will Smith al presentatore Chris Rock, reo di aver ironizzato sull’alopecia di Jada Pinkett-Smith, moglie dell’ex Principe di Bel Air. Negli ultimi tempi, inoltre, non se la passa tanto meglio Johnny Depp, alle prese con problemi extra-lavorativi in merito alle vicende con l’ex moglie Amber Heard, che ha accusato l’attore Jack Sparrow di maltrattamenti domestici. I due artisti, però, possono mettere da parte (almeno momentaneamente) tali questioni attraverso questa asta. Infatti, sarà possibile ottenere sia i pantaloncini che Will Smith ha indossato per impersonare il pugile Muhammad Alì, ma anche la mano meccanica costituita da forbici utilizzata da Johnny Depp nel film Edward mani di forbice. Brandon Alinger, uno degli organizzatori dell’asta, si è mostrato fiducioso a riguardo, affermando che si aspetta che gli scandali che hanno coinvolto Will Smith e Johnny Depp non influenzino l’asta dei due cimeli. Per la cronaca, i pantaloncini dovrebbero fruttare tra i 1.500 e i 2.500 dollari, mentre la mano meccanica addirittura tra i 30.000 e i 50.000.

Gli altri oggetti all’asta approfondimento Emancipation, film con Will Smith spostato al 2023 per schiaffo-gate Nel corso di tale asta si potrà acquistare il martello di Thor, per un valore che balla tra i 100.000 e i 150.000 dollari. Ci sarà il portafoglio utilizzato da Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, che dovrebbe arrivare tra i 30.000 e i 50.000 dollari. Abbiamo anche la spada di Uma Thurman brandita in Kill Bill: Volume 1 per un valore tra i 20.000 e i 30.000 dollari, A proposito di spade, si potrà acquistare anche quella di Obi-Wan Kenobi, utilizzata da Ewan McGregor, nel film Star Wars: La minaccia fantasma, per un valore tra i 30.000 e i 50.000 dollari. Presente anche la replica a grandezza naturale della DeLorean di Ritorno al futuro. Per essa, servirà probabilmente sborsare una cifra compresa tra i 150.000 e i 200.000 dollari. Inoltre, citiamo anche gli stivali di Batman, primo film con protagonista Michal Keaton del 1989, realizzati per l’occasione dalla Nike e dal valore di 20.000/30.000 dollari, stessa cifra stimata per la tuta di Dan Aykroyd indossata in Ghostbusters II. Infine, ecco il guanto di Freddy Kruger indossato da Robert Englund nel crossover Freddy vs Jason, che dovrebbero ottenere tra i 15.000 e i 20.000 dollari.