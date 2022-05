Jennifer Hudson, Milla Jovovich e Sam Worthington nel thriller Breathe

I tre attori, insieme a Quvenzhané Wallis e Common, fanno parte del cast del nuovo film di Stefon Bristol ambientato in un futuro distopico Condividi

Si inizia a delineare il cast di Breathe, nuovo action thriller di Stefon Bristol. Tra i nomi annunciati, Jennifer Hudson, Milla Jovovich, Quvenzhané Wallis, Common e Sam Worthington.

Breathe, di cosa parla approfondimento I migliori film da vedere a maggio 2022 in streaming e al cinema. FOTO Di cosa parla Breathe? Dopo che la Terra è rimasta inabitabile per mancanza di ossigeno, Maya (Hudson) e sua figlia Zora (Wallis) sono costrette a vivere sottoterra, con brevi viaggi in superficie resi possibili solo dalla tuta per l'ossigeno realizzata dal marito di Maya, Darius, che lei presume sia morto. Quando una misteriosa coppia arriva affermando di conoscere Darius e quello che gli è successo, Maya accetta di farli entrare nel suo bunker. Ma cosa nascondono davvero i due? Sceneggiatore del film, Doug Simon (Demonic). Le riprese principali del film, definito come “un thriller sulla sopravvivenza”, dovrebbero iniziare in Pennsylvania questa estate. A produrre la pellicola, Basil Iwanyk ed Erica Lee della Thunder Road Films e Christian Mercuri della Capstone. Ruzanna Kegeyan, dirigente di Capstone, produce insieme a David Haring, Esther Hornstein e Will Flynn.

Breathe, la parola ai produttori approfondimento Respect, il trailer con Jennifer Hudson nei panni di Aretha Franklin Il presidente di Thunder Road, Erica Lee, ha dichiarato a proposito di Breathe: “Siamo entusiasti di questo cast di attori di grande talento. Non vediamo l'ora di collaborare ad un altro progetto con i nostri amici e partner di Capstone". Il capo delle acquisizioni di Capstone, Ruzanna Kegeyan, ha aggiunto: "Siamo impazienti di vedere questo cast pluripremiato brillare nel thriller di Stefon, che creerà un nuovo punto di riferimento creativo in questo genere altamente commerciale”. Breathe è il secondo film di Bristol, che in precedenza aveva collaborato con Spike Lee al suo primo lungometraggio See You Yesterday. Pellicola valsa al regista una nomination come miglior opera prima all'Independent Spirit Award 2020, dove ha anche vinto per la migliore sceneggiatura insieme a Fredrica Bailey.

Sam Worthington presenta Avatar: La Via dell'Acqua approfondimento Avatar 2, il teaser trailer dell'attesissimo film di James Cameron Cresce l'attesa per l'uscita di Avatar: La Via dell'Acqua, sequel di Avatar di James Cameron, il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, la nuova pellicola di Cameron racconta la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli). Nel cast, tra gli altri, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La pellicola, di cui è stato rilasciato il trailer, arriverà nelle sale il 14 dicembre. In attesa del sequel, il primo Avatar tornerà al cinema il 22 settembre 2022.