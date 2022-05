Avatar 2, Zoe Saldana parla dell'uscita del film

Come riportato da Entertainment Weekly, Zoe Saldana ha raccontato la realizzazione per il film: “Viaggi nella giungla per imparare a sentire cosa vuol dire prepararsi del cibo con gli elementi che ti circondano”

Successivamente, l’attrice, classe 1978, ha parlato della preparazione per interpretare il suo personaggio: “Quando devo interpretare Neytiri, è molto di più di fare delle prove. Sono mesi di allenamento, non soltanto facendo le prove con il tuo regista, ma allenamenti con coach del movimento e viaggi nella giunga per imparare a sentire cosa vuol dire prepararsi del cibo con gli elementi che ti circondano”.