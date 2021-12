Avatar 2: prima foto di Spider figlio adottivo umano di Jake e Neytiri

Spider, interpretato da Jack Champion, sarà il fulcro dell'evoluzione della storia vista al cinema nel 2009 che, secondo i produttori, darà spazio ad adolescenti e bambini Condividi

A distanza di un anno dall'uscita di “Avatar 2”, ad oggi fissata per gli Stati Uniti per il 16 dicembre del 2022, sui media di settore cominciano a comparire le prime indiscrezioni rilasciate dai produttori e una prima foto decisamente interessante per intuire gli sviluppi della trama. Lo scatto, esclusiva di “Empire”, mostra Spider, il figlio adottivo di Jake e Neytiri, un ragazzo umano che emerge dall'acqua. Sul volto, il personaggio, interpretato dall'attore Jack Champion, indossa una maschera speciale che - si ipotizza - consenta la respirazione subacquea.

La prima foto di Spider, l'attore Jack Champion approfondimento Avatar 2, nuove foto del sequel di James Cameron Sarà la famiglia, e i contrasti che vengono dalle diversità dei componenti all'interno, il grande tema di “Avatar 2”, atteso sequel del film campione d'incassi del 2009, titolo mantenuto per un decennio, fino all'uscita di “Avengers: Endgame”. Al centro della vicenda, ancora i due protagonisti, Jake e Neytiri, questa volta a confronto con Spider, l'umano nato su Pandora nella base militare Hell’s Gate, troppo piccolo per essere riportato sulla Terra. Spider ora è cresciuto e le sue differenze con il padre adottivo Jake, con cui condivide l'origine umana, e la madre Neytiri, del mondo Na’vi, cominciano a farsi sentire. I due genitori sentono di non appartenere ai mondi da cui provengono né a quello che abitano e le problematiche, spiega Jon Landau, uno dei produttori del film, sono quelle di una qualunque coppia di razza mista. La foto in anteprima è particolarmente evocativa: Spider, il cui vero nome è Miles Socorro, emerge dall'acqua, nello scatto sono visibili solo gli occhi e i capelli, pettinati a trecce. L'ambiente acquatico lascia supporre che il film contenga molte scene di immersione negli oceani di Pandora, uno spettacolo annunciato che sarà svelato solo il prossimo anno.

Il gruppo dei figli sarà protagonista del sequel approfondimento I migliori film da vedere a dicembre al cinema e in streaming. FOTO Le dichiarazioni di Landau sottolineano che la storia, sebbene ambientata in un mondo fantastico, si baserà su una tematica universale. La famiglia di Jake e Neytiri è ormai un vero e proprio clan e il gruppo di bambini e adolescenti sarà al centro degli eventi del nuovo lavoro di James Cameron. Oltre a Spider, ci saranno Neteyam, il figlio primogenito dei protagonisti interpretato da Jamie Flatters, Lo’ak, il secondogenito interpretato da Britain Dalton e Tuktirey, la piccola di otto anni interpretata da Trinity Bliss. Nel nuovo film in cui la famiglia sarà costretta a spostarsi a causa di una vecchia minaccia riaffiorata dal passato, ritorneranno le star del cast del pluripremiato film del 2009: a Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver (questa volta in un ruolo diverso), Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald si affiancheranno Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, CJ Jones e Vin Diesel. Come annunciato, il prossimo sarà il primo di una saga di quattro film per la realizzazione dei quali è stato stanziato un miliardo di dollari.