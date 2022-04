Avatar 2: svelati titolo ufficiale e data d'uscita

Una clip estesa con il nuovo spettacolare regno di Pandora è stata mostrata ai presenti del CinemaCon ma l'appuntamento col trailer è a breve, in sala, prima di Doctor Strange 2

Tra le tante anticipazioni sulle pellicole più rilevanti delle prossime stagioni, il CinemaCon di Las Vegas ha fornito anche importanti aggiornamenti a proposito del sequel di Avatar. Alla convention per addetti ai lavori è stato svelato il titolo completo del film che sarà ufficialmente Avatar: The Way of Water. Del super atteso film è stato rilasciato per i presenti un teaser trailer con la precisazione che la clip completa sarà proiettata al cinema, in esclusiva, per gli spettatori di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Per tutti gli altri, il trailer sarà invece disponibile online una settimana dopo il debutto del cinecomic della Marvel. Avatar 2 arriverà al cinema il 16 dicembre 2022 negli Stai Uniti.

Il regno di Pandora in anteprima al CinemaCon approfondimento Avatar 2, una nuova foto dal set del film Stando al titolo ufficiale, appena rivelato, l'acqua sarà la protagonista del sequel della pellicola campione d'incassi di tutti i tempi, la ormai mitica opera di James Cameron che portò al cinema la tecnica del 3D. Il regista canadese premio Oscar, amante del mondo marino, aveva annunciato grande spettacolo per il ritorno sullo schermo della pluripremiata storia per la quale lo sforzo produttivo è stato, come è logico aspettarsi, colossale, non solo dal punto di vista tecnico; anche il cast, infatti, ha dovuto effettuare una adeguata preparazione per le riprese subacquee imparando le indispensabili tecniche di apnea. I fortunati presenti all'anteprima statunitense del Caesar Palace hanno confermato la necessità di occhialini 3D per l'immersione, davvero realistica, nei mari e nei laghi del regno di Pandora, animato da fauna e dalla locale popolazione dei Na'vi. In questo scenario visivamente maestoso si svolgerà la nuova avventura (la prima di altri tre titoli, previsti per il 2024, il 2026 e il 2028) il cui focus, già anticipato, sarà la famiglia dei protagonisti del primo capitolo al cinema.

