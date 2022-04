Dungeons & Dragons, il titolo del film sarà L’Onore dei Ladri

La Paramount Pictures ha svelato l’attesissima novità dal suo account Instagram ufficiale: il titolo ufficiale della pellicola Dungeons & Dragons è L’onore dei Ladri (Honor Among Thieves, in inglese). Sulla pagina Instagram della Paramount Pictures Italia il video in cui viene svelato il titolo è accompagnato da una didascalia: “La nostra Campagna ha inizio. Unitevi al nostro gruppo di avventurieri con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.” Il film , che negli USA uscirà il 3 marzo del 2023, non ha ancora una data ufficiale in Italia, ma sappiamo solo che verrà rilasciato nel 2023.

Hugh Grant vestirà i panni del villain

approfondimento

Dungeons & Dragons, foto dal set: c'è anche Hugh Grant

Dopo il grande successo della serie tv The Undoing, in cui Hugh Grant ha recitato al fianco di Nicole Kidman, l’attore torna sul set per interpretare il ruolo del cattivo, in un’atmosfera completamente diversa. John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, cioè i registi di Dungeons & Dragons, hanno più volte dichiarato che il film non sarà una commedia, ma vogliono che sia divertente: “Il lungometraggio è un action-fantasy con degli elementi tipici della commedia. Ci auguriamo che i nostri personaggi facciano sorridere il pubblico, portandoli in un’avventura rocambolesca. Non è una parodia, ma abbiamo cercato di raccontare la nostra storia in un modo del tutto inedito. Il format si basa su di un pensiero critico, sulla reazione rapida ad eventi pericolosi, in cui i personaggi devono essere in grado di agire in fretta”.