First Kill, il cast del film con Bruce Willis e Hayden Christensen

First Kill è un film del 2017 diretto da Steven C. Miller, di genere thriller/action. Will, un broker di Wall Street, cerca di recuperare il rapporto con il figlio Danny portando la famiglia al paese d'origine per intraprendere una battuta di caccia. Una volta arrivata, però, la famiglia assiste ad un omicidio e il padre viene costretto a stare agli ordini di un criminale che tiene in ostaggio il bambino. Will decide allora di contattare un vecchio amico poliziotto per liberare il figlio. Vediamo il cast del film