Liam Neeson apre su un suo ritorno in Star Wars: "Ma solo al cinema"

Liam Neeson di nuovo Qui-Gon Jinn, ma a una condizione

Al ComicBook per presentare il nuovo film Memory, che lo vedrà sul grande schermo nel 2022, Liam Neeson ha brevemente risposto ai cronisti che gli chiedevano se, in futuro, avrebbe voluto riprendere il ruolo di Qui-Gon Jinn nella saga di Star Wars: “Penso di sì, se fosse per un film. Sì, sono un po’ snob quando si parla di televisione perché mi piace il grande schermo”.

Una parziale apertura, dunque, alla ripresa del personaggio se però si dovesse parlare di un progetto da portare nei cinema. Per esempio, il prossimo venerdì 27 maggio uscirà su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la prima serie tv incentrata su Obi-Wan Kenobi dove, a questo punto, non vedremo Liam Neeson come attore, ma al massimo come doppiatore. L’attore ha infatti già ripreso in un certo senso il ruolo di Qui-Gon Jinn, ma solamente attraverso la voce, doppiando in un breve cameo del personaggio nei film Star Wars II – L’attacco dei cloni del 2002 e Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019, oltre ad avergli prestato la voce in tre episodi della serie animata Star Wars: The Clone Wars. Ricordiamo che la serie tv su Obin-Wan Kenobi è solo l’ultima legata all’universo di Star Wars. Recentemente, infatti, abbiamo visto sul piccolo schermo The Mandalorian nel 2019 e The Book of Boba Fett pochi mesi fa a fine 2021.