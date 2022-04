Bad roads-Le strade del Donbass, 4 clip dal film di Natalya Vorozhbit

Sono usciti quattro anticipazioni della pellicola attesa nelle sale italiane il 28 aprile. Si tratta delle prime quattro clip ufficiali del film, corredate dai sottotitoli in italiano. È Trent Film a portare nel nostro Paese quest’opera pluripremiata

Condividi

Sono appena uscite le prime quattro clip ufficiali di “Bad roads – Le strade del Donbass”, il film di Natalya Vorozhbit che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 28 aprile.

Si tratta delle prime anticipazioni del pluripremiato film, corredate dai sottotitoli in italiano. È Trent Film a portare nel nostro Paese quest’opera, un titolo che era stato designato dall'Ucraina per partecipare alla corsa agli Academy Awards 2022 nella categoria Miglior Film Internazionale.



“Bad roads – Le strade del Donbass” è stato presentato alla 35esima Settimana della Critica a Venezia 2020, qui insignito del Premio Circolo del Cinema di Verona.



Potete guardare le quattro clip del film in fondo a questo articolo. Invece trovate i trailer nel video in alto, in testa questo articolo.



Il film approfondimento Bad roads - Le strade del Donbass, il trailer del film “Bad roads – Le strade del Donbass” è tratto dall’omonima pièce teatrale della stessa regista, un'opera che è stata portata sul palcoscenico del prestigioso Royal Court Theatre. Dopo quel debutto, la pièce oggi è in cartellone nei maggiori teatri delle capitali europee, mentre la sua trasposizione cinematografica è stata selezionata dall’Ucraina per essere rappresentata agli Oscar 2022, nella categoria Miglior Film Internazionale.

Il film è caratterizzato da uno stile documentaristico e racconta quattro reazioni differenti delle persone al caos della guerra, quattro modi diversi di rispondere. Per farlo, la pellicola segue quattro storie di vita, tutte ambientate nel Donbass, la regione dell'Ucraina orientale che è al centro del conflitto incominciata nel 2014.



I temi trattati sono quelli dell'amore e dell'odio, della fiducia e del tradimento, raccontati attraverso quattro quotidianità che, benché sembrino tutte piccole storie, in realtà unite raccontano la grande storia, ossia il destino comune di un Paese vessato dalla guerra.



Le parole della regista

approfondimento Atlantis, il film del regista ucraino Vasjanovy torna al cinema “Le strade secondarie del mio film ci portano in zone di conflitto, dove le persone che vivono nella paura e nell’odio hanno imparato ad affrontare situazioni terribili e hanno trovato modi straordinari per emergere come sopravvissuti. Il film descrive la violenza che esce dal nulla scatenando un grande conflitto. Provo sempre a catturare l’ambiguità e usare l’ironia anche nelle storie più difficili. Quando si parla di cose spaventose solo in modo spaventoso, si ribadisce solo l’evidente. Con Bad Roads voglio spaventare coloro che pensano che questa guerra sia molto lontana da loro e non li riguardi. La guerra è vicina, non sei mai pronto” ha dichiarato nel 2020 la regista del film, Natalya Vorozhbit.

Il nuovo progetto cinematografico della regista interrotto dall’attuale guerra approfondimento Reflection, trailer del film ambientato durante la guerra del Donbass Il 24 febbraio 2022 l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha portato all'interruzionedei piani di Natalya Vorozhbit. La regista ha dovuto abbandonare le riprese del suo nuovo progetto cinematografico.

“Speravo che la mia opera Bad Roads avesse valore solo come riflesso del passato e non mi dà alcuna soddisfazione la sua rilevanza in questo momento”, ha scritto sui propri profili dei social network Natalya Vorozhbit .



La trama del film approfondimento Ucraina: un corto contro la guerra dalla Cesena Film Academy “Bad roads – Le strade del Donbass” si sviluppa su quattro strade, ciascuna delle quali racconta una storia di amore, odio, fiducia e tradimento. I personaggi che sono i protagonisti del racconto sono un preside di una scuola che verrà bloccato presso un check point; una ragazza che sta aspettando il fidanzato alla fermata dell'autobus; una giornalista che viene rapita da un militante; una donna che uccide accidentalmente la gallina di alcuni contadini, tentando di scusarsi con ogni mezzo. Di seguito vi mostriamo le quattro clip ufficiali del film “Bad roads – Le strade del Donbass”, di cui potete vedere il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.