Reflection, trailer del film ambientato durante la guerra del Donbass

È uscito il trailer di Reflection, il film del regista ucraino Valentyn Vasjanovyč chi racconta l'orrore della guerra, mostrandoci uno spaccato non di questa specifica che stiamo vivendo ora ma della guerra del Donbass, che risale al 2014. Un titolo da vedere assolutamente per cercare di comprendere quello che ha scatenato la guerra attuale, oltre a condannare sempre e comunque qualsiasi guerra al mondo: guardando le immagini di questa pellicola e seguendone la storia, non si può che scuotere il capo con enorme, sconfinata amarezza.



Il film arriva nelle sale italiane oggi, giovedì 17 marzo, distribuito da Wanted Cinema.

Reflection è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra di Venezia 2021.

L'11, 12 e 13 aprile sarà invece la volta del titolo precedente della filmografia del regista: arriverà nelle nostre sale Atlantis, anche esso distribuito da Wanted Cinema. Atlantis è stato premiato come miglior film della sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia 2019 e affronta nella stessa maniera tematiche come quelle della violenza e dell'orrore, due degli aspetti che rendono disumana qualsiasi guerra. Atlantis è ambientato in un futuro prossimo in Ucraina orientale. Dopo la guerra, il Paese ha subito un processo di desertificazione tale da rendere il territorio inadatto alla presenza degli esseri umani. Il protagonista del film Atlantis è Sergeij, un ex soldato che soffre di stress post-traumatico a causa di tutto quello che ha dovuto vedere durante il conflitto. Cercherà di adattarsi alla nuova realtà che caratterizza la sua nazione specializzandosi in una professione che mai avrebbe pensato di intraprendere: quella del recupero dei cadaveri di guerra.



Sia Reflection sia Atlantis sono film estremamente attuali, innanzitutto perché diretti da un regista di nazionalità ucraina. Di recente Valentyn Vasjanovyč ha dichiarato: «Resto a Kiev. Voglio essere tra persone consapevoli della loro appartenenza etnica, culturale e politica. Voglio essere tra queste persone per acquisire esperienze importanti che mi aiuteranno a creare storie vere su di loro».

Il cineasta si trova nella capitale dell’Ucraina in questi difficilissimi giorni di conflitto, dopo che tre settimane fa la Russia ha invaso il Paese.



Potete guardare il trailer del film Reflection nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.