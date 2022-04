1/18 ©Kika Press

Disponibile su Prime Video in tutto il mondo (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), a partire dal 7 aprile 2022, Piacere di conoscerti è stato trasmesso in anteprima a Roma alla presenza di numerosi vip. Sul red carpet, Laura Pausini ha indossato un abito Tom Ford, décolleté col tacco a spillo di Le Silla, clutch bag e giacca over

