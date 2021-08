Dodici anni fa nasceva il “mito” di Alessandra Amoroso, che il 12 agosto spegne 35 candeline. Il percorso musicale dell'ex allieva di Amici è costellato di grandi traguardi, canzoni che l'hanno resa una celebrità ma anche tante paure. Oggi però "Sandrina" non ha più paura a dirlo: "Non sono mai stata così felice”. E si sta preparando al concerto dei concerti: il suo 200°, che il 13 luglio 2022 la porterà a San Siro. Ecco i suoi brani più famosi Condividi:

Alessandra Amoroso ha avuto Forza e coraggio e negli anni l'ex allieva di Amici (vinto nel 2009), che Immobile non è mai stata, è diventata una Stella Incantevole del firmamento musicale italiano, grazie ai suoi brani che hanno ottenuto uno straordinario successo e alle grandi collaborazioni. Il Segreto del suo successo? Il suo Sorriso grande e la sua determinazione a Vivere a colori, nonostante le difficoltà. Negli anni si è sentita un po’ Stupida, perché non riusciva ad accettare le due parti di sé, l’artista e la ragazza di tutti i giorni, ma poi un giorno "Sandrina" dal palco le ha gridato: Fidati ancora di me. E lei ha capito che Fanno male le parole, ma non la promessa che lei ha detto a se stessa. Il 12 agosto Alessandra Amoroso compie 35 anni: ecco le sue 11 canzoni più famose.

Immobile (2009) approfondimento Alessandra Amoroso live a San Siro a luglio 2022: info e biglietti Tratta dall’album Scialla, compilation legata ad Amici e successivamente ripubblicato nel suo EP d’esordio Stupida, è scritto e composto da Daniele Coro e Federica Camba e prodotto da Mario Lavezzi. Il brano è stato inserito in due compilation: nel 2013 ne Le 100 canzoni italiane di oggi e l’anno successivo ne I numeri 1 - Le più belle canzoni italiane di sempre. È stata incisa anche in spagnolo.

Stupida (2009) approfondimento Alessandra Amoroso: tutti i cambi di look della cantante Stupida è il brano più amato dai fan della Amoroso. Scritto da Federica Camba, Diego Calvetti e Daniele Coro, appartiene all’EP di debutto di "Sandrina", Stupida. Racconta di come spesso la gente che non ci conosce realmente ci giudica e ci critica senza sapere nulla di noi. Alessandra parla in prima persona e si descrive ''nuda di fronte ad uno specchio e mai alla persona giusta’’: un invito a smettere di fidarsi - come spesso invece facciamo - delle persone sbagliate, ma a imparare a farlo di quelle giuste.

Vivere a colori (2016) Scritto e composto da Elisa, il brano Vivere a colori è un inno all'amore in senso lato, inteso come gioia di vivere, serenità e voglia di sorridere di fronte a tutti i colori che dipingono la realtà. Si apre con parole d’amore, come come nelle più classiche ballad romantiche, ma si trasforma ben presto in un'esplosione di musica che la trasforma in un vero e proprio inno alla vita.

Karaoke (2020) approfondimento Alessandra Amoroso, Karaoke è quarto disco di platino “Karaoke è una canzone spontanea che esprime la nostra voglia di tornare ad abbracciarci e a vivere e siamo contenti che sia stata così tanto apprezzata” avevano raccontato "Sandrina" e i Boomdabash, interpreti del brano tormentone della scorsa estate, tornati a collaborare dopo Mambo Salentino, certificato triplo disco di platino. Karaoke è una summer hit in perfetto stile reggae-pop, il duetto è un mix esplosivo di entusiasmo ed energia, che ci catapulta al mare, sulla spiaggia, a scatenarci seguendo il ritmo delle onde del mare.

Sorriso grande (2021) approfondimento Alessandra Amoroso, Sorriso grande nuovo testo inno Europei 2021 Sorriso Grande, scritto da Davide Petrella e prodotto da Dario Faini, è un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce, e la voglia di ripartire e ritrovare quella “normalità” che è venuta meno in questo ultimo anno e mezzo. Proprio per questo messaggio di ripartenza, il brano è stato scelto per accompagnare uno degli eventi sportivi più attesi di questo 2021, la UEFA EURO 2020 su Sky.

Pezzo di cuore (2021) approfondimento Alessandra Amoroso ed Emma: prima volta insieme con Pezzo di cuore Pezzo di cuore è il brano di Alessandra Amoroso ed Emma. Prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella, è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stessi.

Comunque andare (2016) “Comunque andare, Anche quando ti senti morire, Per non restare a fare niente aspettando la fine, Andare perché ferma non sai stare, Ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose”. Comunque andare è uno dei brani più ascoltati di "Sandrina". In questo secondo singolo, scritto e composto da Elisa ed estratto dall’album Vivere a colori, le sonorità dance fanno da cornice a un testo intriso di positività, che diventa un vero e proprio inno a continuare ad andare avanti.

Estranei a partire da ieri (2009) Estranei a partire da ieri è il singolo di lancio per il primo vero e proprio album della Amoroso, Senza nuvole. Grazie a questo brano Alessandra non è più “solo” la ex allieva di Amici. Nel 2013 è stato inserito tra le 100 canzoni italiane di oggi. È stato tradotto anche in spagnolo nel 2015 ed inserito nell’album Alessandra Amoroso.

Forza e coraggio (2018) Forza e Coraggio è una canzone estratta da 10, sesto album in studio di Alessandra, pubblicato il 5 ottobre 2018. Il brano raccoglie l’Amoroso pensiero nei suoi primi 10 anni di carriera: “È tempo di fare la scelta giusta, quella dell’amore e non dell’odio. Forza e Coraggio è il filo che unisce questi 10 anni insieme alla mia Big Family, il mio modo di vivere ogni giorno le cose piccole e grandi che accadono nella vita".



Stupendo fino a qui (2015) Stupendo fino a qui è Il primo singolo del settimo album in studio inciso dalla cantante salentina. Alessandra lo ha più volte presentato come un regalo per i suoi fan per averla attesa per ben due anni dall'album precedente, ossia Amore puro. E infatti lo aveva reso disponibile gratuitamente su Facebook per loro. Il brano è stato molto apprezzato anche oltreoceano: gli One Republic su Twitter hanno elogiato la canzone.