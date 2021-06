Alessandra Amoroso Sorriso Grande: nuovo testo inno degli Europei 2021

La canzone è stata scelta da Sky come colonna sonora degli Europei, dopo una modifica al testo che lo ha reso più pertinente con l'evento

Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso ( FOTO ), “Sorriso Grande”, nella versione scritta in esclusiva per Sky Sport, sarà la colonna sonora degli Europei di Sky.

Durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto Sky dedicato ad Euro 2020, Alessandra si è detta molto felice di questa collaborazione. “Spero di dare davvero un sorriso grande in generale, di accompagnare questa rinascita, questa ripresa. Quando mi è stato proposto, ho detto ' Non vedo l’ora' . Abbiamo cambiato una parte del testo di Sorriso Grande per renderlo più adatto agli Europei. Sono piena di entusiasmo, sono spumeggiante! Per queste ripartenze, io ci sono sempre. Sono onorata”. Il testo originale della canzone , scritta da Davide Petrella e prodotta da Dario “Dardust” Faini, è stato così modificato per renderlo più attinente all'evento calcistico.

Emma e Alessandra Amoroso, in arrivo il vinile di Pezzo di Cuore

Alessandra Amoroso, Sorriso Grande: il testo originale

approfondimento

L'estate è ufficialmente inziata coi Mohicani di Boomdabash e Baby K

Stare lontano non è facile

Però è più facile di allontanarsi

Sulle finestre ci lanciamo I sassi

Come bambini che han bisogno di chiamarsi

E allora sì, io non ho smesso mai di ridere

Perché non voglio abbandonarmi

Anche se il vento soffia forte sulla faccia

Io tengo sempre un sogno nella tasca

Guardo la strada che portava da te

Finiva dentro ai tuoi occhi

Certe cose rimangono

Un altro viaggio, un'altra stanza di hotel

Lo sto imparando da me

Che questa vita qui è un attimo

E in un attimo è sparita

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c'è un sorriso grande

E allora sì

Io non mi stanco mai di ridere

Anche se non lo fanno gli altri

Che se l'amore è un grande e misterioso abbraccio

Mi tengo stretta tutto il mio entusiasmo

Prendo la strada che portava da te

Finisce dentro ai tuoi occhi

Certe cose rimangono

Un altro viaggio un'altra stanza di hotel

Lo sto imparando da me

Che questa vita poi è un attimo

E in un attimo è sparita

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c'è un sorriso grande

Fuori c'è il sole

Oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore

Me lo ripeto da un po'

Fuori c'è il sole

Oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore

Me lo ripeto da un po'

E in un attimo è sparita

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c'è un sorriso grande

Fuori c'è il sole

Oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore

Alessandra Amoroso, Sorriso Grande: un estratto del nuovo testo

Mi tengo sempre un sogno nella tasca



un’altra estate brucia sopra di me

nella magia della notte, tra le stelle che brillano

un’altra sfida, un altro viaggio e so che

lo sto imparando da me

che questa vita poi è un attimo

E in un attimo è sparita

tutta la paura, tutta la fatica