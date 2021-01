Emma e Alessandra Amoroso, in arrivo il vinile di Pezzo di Cuore

Annunciata via social l'uscita del vinile del brano in cui duettano le due ex vincitrici di Amici. “Le promesse mantenute, quelle belle. 45 giri intorno al cuore” ha scritto Emma su Instagram Condividi:

“Pezzo di cuore” anche in vinile, in edizione limitata. Il brano di Emma Marrone e Alessandra Amoroso è disponibile anche in versione 45 giri, come annunciato dalla stessa artista 36enne su Instagram.

“Pezzo di cuore” anche in vinile approfondimento Pezzo di cuore, Emma e Alessandra Amoroso duettano a Sky TG24 Per acquistare il vinile in edizione limitata di “Pezzo di cuore” basta andare sul sito ufficiale della casa discografica Universal Music Italia. Il brano ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti ed è da due settimane nella top 10 della classifica dei brani più trasmessi dalle radio. “Emma e Alessandra Amoroso sono due delle artiste femminili più seguite del panorama musicale italiano” si legge sul sito della casa discografica. “La loro è una bellissima storia di musica e amicizia. Pezzo Di Cuore è uno dei più attesi duetti degli ultimi 10 anni, in cui due voci inconfondibili si fondono. Il singolo, prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ne è anche autore insieme a Devide Petrella, è disponibile in Edizione Limitata nella versione Vinile 7" - 45 giri”. Nel Lato A si può ascoltare il brano “Pezzo Di Cuore” mentre nel Lato B c'è la canzone in versione strumentale. “Pezzo di cuore è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti – si legge ancora sul sito - ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore proprio nei confronti di sé stessi”.

“Pezzo di cuore”, le parole di Emma e Alessandra Amoroso “Da anni questa collaborazione era nell’aria – ha raccontato Emma a proposito del duetto con Alessandra Amoroso, che come lei ha vinto il talent Amici. “I fan ce lo chiedevano da tempo e io avevo una grande voglia di far partire alla grande questo 2021. Ho chiamato Dardust (il produttore di Mahmood, ndr.) e gli ho chiesto una canzone senza tempo, una ballad che potesse unire i nostri due mondi”. Le ha fatto eco Alessandra: “Mi sono sentita onorata e felice. Da tempo io e Emma volevamo lavorare insieme e questo invito è stato accolto da me con totale entusiasmo”.



