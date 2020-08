Emma ospite a Sky Tg24 presenta il suo nuovo singolo, "Latina"

Questa l’occasione per la cantautrice di raccontarsi, dalla gioia per aver sconfitto la malattia alla sua nuova avventura in veste di giudice di X Factor 2020

“ Latina è una canzone molto fresca, leggera perché credo che in questo momento le persone abbiano bisogno di un po' di pace, di serenità e di trovare un posto dove non c’è la paura. Quindi spero che sia una canzone che rimetta un po' in ordine i pensieri in maniera positiva e con coscienza. È un regalo che ho ricevuto da parte di Calcutta, Davide Petrella e Dario Faini, che sono tre grandi amici ma anche tre grandi artisti. Ci tengo a far sapere che sia il pezzo che il video sono il frutto di tanti ragazzi anche molto giovani. C’è grande entusiasmo, c’è voglia di ripartire, di mettersi in gioco, di affrontare questo periodo come una nuova grande sfida, per tirare fuori solo cose positive, perché spero che questo periodo abbia insegnato alle persone ad essere un po' più gentili, ad av ere un po' dicoraggio e di buonsenso”. Emma, ospite a Sky Tg24 presenta così il suo nuovo singolo “Latina”.

Questa l’occasione per la cantautrice per parlare della sua grande vittoria sulla malattia, ha sconfitto il tumore e vinto così la sua battaglia: “durante questi anni ho trovato la forza di combattere entrando e uscendo da tanti ospedali pediatrici, dove spesso vado a trovare i bambini, che sono molto più indifesi di me. Ho visto delle realtà veramente crudeli, quindi ho sempre cercato di vedere la mia situazione come un bicchiere mezzo pieno. Non mi sono mai lamentata, non mi sono mai abbattuta perché ci sono tante tragedie e parlarne fa bene perché la gente soprattutto i ragazzi giovani che forse oggi hanno perso di vista che cosa è l’importanza della vita invece dovrebbero scoprirle queste realtà, pensare a quanti ragazzi della loro età, giovanissimi stanno soffrendo e quanto stanno combattendo. Nonostante tutto rimangono delle persone buone, solari e positive. Guardando a queste realtà ho cercato di trarre la forza per dire è capitato anche a me ma devo combattere, ce la posso fare e ci devo riuscire! Spero che questo mio parlarne serva a dare coraggio a tutte queste persone perché hanno bisogno della nostra comprensione e della nostra attenzione. Ho veramente grande rispetto per chi sta soffrendo, tutto ciò che mi sta succedendo lo dedico a loro, FORZA RAGAZZI!

approfondimento

X Factor 2020, i giudici nel promo della nuova stagione dello show. VIDEO

Commossa, sincera, appassionata, Emma si racconta, lei giudice di X Factor 2020” in onda dal 17 settembre su Sky Uno, di questa nuova avventura afferma: “spero di essere un giudice attento, spero di conservare il cuore pulito nell’ascoltare gli altri, probabilmente non sarò perfetta, non c’è una ricetta per essere perfetti, cercherò di mettere tutta la mia onestà e la mia coerenza, e questo aiuta secondo me a fare il proprio lavoro al meglio. La cantante sarà in ottima compagnia, con lei in questa nuova pagina del talent show: Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. In veste di padrone di casa l’immancabile Alessandro Cattelan. Con grande entusiasmo Emma racconta l’esperienza che sta vivendo: “I miei colleghi giudici sono tre artisti incredibili, meravigliosi, sono onorata di essere al tavolo di X Factor (i giudici si raccontano dal backstage di "X Factor ") con loro perché questo fa la differenza, la nostra unione, la nostra coordinazione, è tutto meraviglioso!”

Un periodo importante e ricco di impegni per l’artista in attesa di vederla dal 17 settembre su Sky e Now Tv. “Emma presenterà “LATINA” per la prima volta live al pubblico il 2 settembre all’Arena di Verona durante i Seat Music Awards 2020 - un’edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo - in diretta in prima serata su RAI 1.