Jurassic World: Il Dominio, anticipata la data d'uscita

Per tutti i fan del franchising Jurassic Park è in arrivo una notizia che non può che far piacere. Jurassic World – Il Dominio, film conclusivo della nuova trilogia iniziata nel 2015 con Jurassic World e proseguita nel 2018 con Jurassic World – Il regno distrutto, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 2 giugno. Inizialmente, la pellicola era in programma il 9 giugno, ma si è scelto di anticipare l’uscita tanto che l’Italia sarà addirittura il primo Paese al mondo in cui sarà possibile vedere il film, dal momento che negli Stati Uniti resta confermato il 9.

I motivi dietro la decisione di anticipare Jurassic World – Il Dominio in Italia approfondimento Jurassic World - Il Dominio, il trailer ufficiale e il poster del film L’annuncio della Universal Pictures International Italia è stato ovviamente avallato dalla major hollywoodiana, che ha acconsentito a concedere questo onore alla filiale del Bel Paese. Infatti, il 2 giugno è la Festa della Repubblica e, sfruttando appunto tale occasione, si presume che al primo giorno di programmazione possa esserci il sold-out in tutte le sale cinematografiche presenti. Gli spettatori italiani, quindi, saranno i primi al mondo a scoprire come termineranno le vicende dei protagonisti, in una pellicola che mette insieme Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, insieme allo storico cast composto da Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill. Presenti, inoltre, anche le new entry come DeWanda Wise, Mamoudou Athie recentemente nominato per gli Emmy Awards, Dichen Lachman, Scott Haze e Campbell Scott. Ritornano anche BD Wong nei panni del Dr. Henry Wu, Justine Smith per il ruolo di Franklin Webb, Daniella Pineda nelle vesti di Dr. Zia Rodriguez e Omar Sy come Barry Sembené.

La trama di Jurassic World – Il Dominio approfondimento Jurassic World - Il dominio, la nuova foto con Chris Pratt Il lungometraggio, diretto da Colin Trevorrow, si ambienta quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar avvenuta nel precedente capitolo della saga. I dinosauri girano indisturbati per tutto il pianeta e, ovviamente, sono estremamente affamati. L’equilibrio tra loro e la nostra specie mette in discussione il futuro dell’umanità, determinando quale sia il ruolo degli uomini nella catena alimentare. La produzione del film La pellicola sarà una celebrazione della saga iniziata nel 1993 con Jurassic Park diretto dall’icona Steven Spielberg (FOTO). Le riprese hanno avuto inizio in Canada nel febbraio 2020, pochi giorni prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19. Infatti, dopo essersi spostati in Inghilterra a marzo 2020, le riprese si sono dovute interrompere sino a luglio, concludendosi definitivamente a novembre. La produzione di Jurassic World – Il Dominio è stata una delle prime a riprendere durante la pandemia COVID-19, fungendo da “apripista” per altre produzioni cinematografiche rimaste bloccate. La Universal Pictures, a tal proposito, ha stilato un documento con più di 100 pagine in cui erano descritti i vari protocolli di sicurezza da seguire per riprendere a lavorare. Il budget del film è stato di 165 milioni di dollari e le location utilizzate complessivamente sono state i Pinewood Studios in Inghilterra, la Columbia britannica in Canada e l’isola di Malta.