Amy Schumer: "Voglio Zelensky alla cerimonia degli Oscar"

Una delle tre conduttrici della notte degli Oscar ha espresso il desiderio di portare in collegamento il presidente Zelensky durante la cerimonia: "Penso che sia una grande opportunità per commentare almeno un paio di aspetti della guerra in Ucraina"

Amy Schumer , co-conduttrice degli imminenti Oscar 2022 ( qui lo speciale ) insieme a Regina Hall e Wanda Sykes, vuole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento alla cerimonia degli Oscar, che lei condurrà domenica prossima al Dolby Theatre di Hollywood. “Ho proposto di trovare un modo per avere in collegamento Zelensky o fare un video registrato solo perché c'è grande attenzione sugli Oscar", ha detto Schumer durante un'apparizione al 'The Drew Barrymore Show', dove era andata per promuovere la 94a edizione degli Academy Awards.

approfondimento

Beyoncé potrebbe aprire la serata degli Oscar 2022 con una performance

“Penso che sia una grande opportunità per commentare almeno un paio di aspetti" della guerra in Ucraina (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - VIDEO), ha detto l'attrice comica, annunciando che farà "alcune battute per mettere in evidenza la situazione attuale. Voglio dire, stanno accadendo così tante cose orribili che sembra difficile concentrarsi su una". Schumer ha aggiunto di non avere paura di affrontare argomenti difficili. "Penso che ci siano delle pressioni tipo: 'Questa è una vacanza, lasciamo che la gente dimentichi, che si diverta per una notte', ma ci saranno così tanti occhi e orecchie puntati su questo show", ha concluso l'attrice.