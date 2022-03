Red, rilasciata la colonna sonora ufficiale del nuovo film Pixar

Serata di red carpet per Red, il film Pixar disponibile su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La Disney ha rilasciato un video della presentazione del film diretto da Domee Shi, animatrice e regista Premio Oscar per il miglior cortometraggio animato nel 2018, con Bao. Lo potete vedere in fondo a questo articolo.

Disney ha anche rilasciato la colonna sonora originale di Red, 25 tracce ascoltabili sulle piattaforme digitali (Apple Music, Spotify e iTunes) che includono anche il brano originale Nobody Like U, già diffuso nei giorni scorsi. Altre due le canzoni originali della colonna sonora di Red: 1 True Love e U Know What’s Up. A scriverle, nientemeno che Billie Eilish e Finneas O’Connell, che si uniscono alle musiche originali composte da Emmy Ludwig Göransson.

RED OST, LA TRACKLIST COMPLETA

1. Nobody Like U – 4*TOWN, Jordan Fisher, Finneas O'Connell, Josh Levi, Topher Ngo, Grayson Villanueva [written by Billie Eilish and Finneas]

2. 1 True Love – 4*TOWN, Jordan Fisher, Finneas O'Connell, Josh Levi, Topher Ngo, Grayson Villanueva [written by Billie Eilish and Finneas]

3. U Know What's Up – 4*TOWN, Jordan Fisher, Finneas O'Connell, Josh Levi, Topher Ngo, Grayson Villanueva [written by Billie Eilish and Finneas]

4. Family – Ludwig Göransson

5. Turning Red – Ludwig Göransson

6. Meilin Lee – Ludwig Göransson

7. Temple Duties – Ludwig Göransson

8. Jin's Family Dinner – Ludwig Göransson

9. Drawing Love – Ludwig Göransson

10. Never Again Dream – Ludwig Göransson

11. Turning Panda – Ludwig Göransson

12. Panda-monium – Ludwig Göransson

13. Ancestors – Ludwig Göransson

14. Inconvenient Genetics – Ludwig Göransson

15. U Know What's Up (The Panda Hustle Version) – 4*TOWN, Jordan Fisher, Finneas O'Connell, Josh Levi, Topher Ngo, Grayson Villanueva

16. Tyler's Deal – Ludwig Göransson

17. The Aunties – Ludwig Göransson

18. Grandma's Warning – Ludwig Göransson

19. Keeping The Panda – Ludwig Göransson

20. Dad Talk – Ludwig Göransson

21. Red Moon Ritual – Ludwig Göransson

22. I'm Keeping It – Ludwig Göransson

23. Making It Right – Ludwig Göransson

24. Unleashing The Panda – Ludwig Göransson

25. Stadium Ritual – Ludwig Göransson

26. Pandas Unite / Nobody Like U (Reprise) – Ludwig Göransson, 4*TOWN, Jordan Fisher, Finneas O'Connell, Josh Levi, Topher Ngo, Grayson Villanueva, Turning Red – Cast

27. The Real Ming – Ludwig Göransson

28. No Going Back – Ludwig Göransson

29. Let Your Inner Panda Out – Ludwig Göransson

30. Nobody Like U (Instrumental) – Finneas O'Connell

31. 1 True Love (Instrumental) – Finneas O'Connell

32. U Know What's Up (Instrumental) – Finneas O'Connell