Avatar 2, confermata l’uscita nel 2022

Nella lunga lista di lungometraggi in arrivo nel 2022, infatti, Asbell h a confermato che tra questi ci sarà anche Avatar 2, aggiungendo “nessuno è pronto per quello che stiamo per vedere”.

Le dichiarazioni del regista

approfondimento

Avatar 2, nuove foto del sequel di James Cameron

Tra le tante novità in serbo per i fan, Asbell ha inoltre garantito che la campagna di marketing sul “prodotto Avatar” partità a breve. “Disney è la macchina di marketing migliore del mondo, non esiste di meglio. Faranno un grande lavoro e riporteranno l’attenzione e l’interesse sul film. Quello che state per vedere non è un sequel. Avatar è una saga famigliare. La storia sarà emozionante, ma vi ritroverete piacevolmente stupiti a incontrare di nuovo i suoi personaggi e vedere la loro evoluzione. Avatar non è un kolossal, ma un attimo di profonda cultura per il grande pubblico. Non penso che avremo difficoltà a riportarvi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.”

Avatar 2 arriverà nei cinema statunitensi a partire dal 16 dicembre 2022, mentre in Italia la data non è ancora stata ufficializzata.