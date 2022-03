The Adam Project, il trailer del film con Ryan Reynolds

Lo aveva promesso Ryan Reynolds e Netflix non è mancata all’appuntamento. La piattaforma di streaming ha infatti pubblicato il trailer ufficiale e il poster di The Adam Project, la nuova pellicola action sci-fi in arrivo per l’11 marzo . Il trailer denso di azione ed ironia anticipa quello che è stato un film dalla gestazione complessa. Il film doveva essere infatti realizzato anni fa dalla Paramount con Tom Cruise protagonista, ma solo molto tempo dopo ha trovato in Netflix il giusto partner.

Condiviso da Netflix sui propri social, il trailer accompagna lo spettatore sulle note di Foreplay/Long time dei Boston. Con toni epici e atmosfere buie, il video mostra il mix perfetto di quello che si appresta ad essere una pellicola sci-fi di successo, tra ironia e suspense. Astronavi, case immerse nei boschi, viaggi nel tempo e un mondo, anche interiore, da salvare e sanare: gli ingredienti per tenere incollati gli spettatori ci sono tutti. A questi si aggiungono nomi di eccezione per regia, sceneggiatori e cast. Diretto da Shawn Levy , il film è sceneggiato da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin. Per uno dei film più attesi della stagione, il cast non è da meno. Protagonista è Ryan Reynolds , mentre Mark Ruffalo e Jennifer Garner interpretano il padre e la madre di Reynolds da bambino. Al loro fianco, troviamo poi Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldaña. Insieme al trailer, Netflix ha pubblicato anche il poster ufficiale , che mostra in primo piano gli attori protagonisti della pellicola, in una perfetta atmosfera classica fantascientifica.

The Adam Project: la trama

The Adam Project è il primo progetto di Ryan Reynolds per The Group Effort Initiative, un programma con al centro la diversità e l’inclusione autofinanziato. L’obiettivo è fornire alle persone nere la possibilità di lavorare nelle sue produzioni, in uno sforzo congiunto tra Maximum Effort e B for Effort. Al centro della pellicola che vede Reynolds protagonista c’è il tredicenne Adam Reed. Il giovane adolescente sta ancora piangendo l’improvvisa morte del padre, avvenuta l’anno precedente. Durante una notte trova per caso un pilota ferito nel suo garage. Adam scopre ben presto che si tratta in realtà di una versione più vecchia di sé, proveniente dal futuro in cui i viaggi nel tempo stanno muovendo i primi passi. Adam adulto ha rischiato tutto per tornare indietro in missione segreta. Soltanto unendo gli sforzi, potranno affrontare un’avventura nel passato in cerca del padre e salvare il mondo. Mentre i tre lavorano insieme, i due Adam elaborano il lutto e hanno l’opportunità di guarire le ferite reciproche. Tuttavia andare d’accordo non è così semplice.