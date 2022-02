Victor Hugo nasceva 220 anni fa: le sue opere adattate per cinema e tv

I lavori dello scrittore francese, nato il 26 febbraio 1802, sono ancora attuali e, nel tempo, hanno trovato fortuna non solo come libri, ma anche con le trasposizioni in film, opere teatrali e musical. Da "I Miserabili" a "Notre-Dame de Paris": ecco gli esempi più famosi Condividi

Le avventure di Jean Valjean ne I Miserabili, gli intrighi di Notre-Dame de Paris e l’eterno sorriso dell’Uomo che ride: le opere di Victor Hugo, a 220 anni dalla nascita dello scrittore francese, sono ancora attuali e, nel tempo, hanno trovato fortuna non solo come libri, ma anche con le trasposizioni in film, opere teatrali e musical. Hugo, nato il 26 febbraio 1802 a Besançon, ha saputo raccontare la Francia dell’800 tra ombre e luci, toccando diversi generi, dalla poesia fino alla consacrazione con il romanzo con cui ha più volte dato voce agli ultimi, agli storpi e ai dimenticati. Ecco alcuni dei suoi scritti più famosi che sono stati riadattati nel corso degli anni.

Notre-Dame de Paris approfondimento Notre Dame de Paris celebra il ventennale con un tour speciale Nel 1831, a soli 29 anni, Victor Hugo pubblica uno dei suoi romanzi più famosi: Notre-Dame de Paris. La storia è ambientata nel 1482 e vede protagonisti Quasimodo, il gobbo campanaro della famosa cattedrale parigina, la zingara Esmeralda e il malvagio arcidiacono Frollo. La cattedrale diventa lo scenario principale del racconto che, all’epoca, ebbe subito un enorme successo durato poi fino ai giorni nostri. Una delle trasposizioni più famose è sicuramente quella della Disney, con il cartone dal titolo Il gobbo di Notre Dame, del 1996. Nel 2002 è poi arrivato il sequel: Il Gobbo di Notre Dame 2. Da ricordare anche Charles Laughton che interpreta Quasimodo, in Notre-Dame, film del 1939 diretto da William Dieterle. Indimenticabile anche Gina Lollobrigida in Notre-Dame de Paris (1956) che interpreta Esmeralda. La storia di Quasimodo, Esmeralda e di tutti i personaggi creati da Hugo è stata anche più volte adattata a musical. E proprio quest’anno, il musical Notre-Dame de Paris di Riccardo Cocciante compie 20 anni e torna con il cast originale dal vivo. Dopo 1.346 repliche e 4 milioni di spettatori, l’opera kolossal sarà al centro di un tour speciale, in tutta Italia (QUI TUTTI I DETTAGLI).

I Miserabili approfondimento Liam Neeson: "Addio ai film d'azione" I Miserabili è una delle opere più celebri di Victor Hugo. Pubblicata nel 1862, ottenne subito un enorme successo. La trama ruota attorno alle vicende di personaggi nati tra le classi sociali più povere e oppresse della Francia. Il protagonista indiscusso è Jean Valjean che lotta per riscattare la sua esistenza in una Francia in pieno tumulto e ancora fortemente segnata dalle ingiustizie sociali. La storia è stata oggetto di diverse trasposizioni cinematografiche come quella del 1958 con Jean Gabin e Bernard Biler e quella del 1998 con un cast stellare: Liam Neeson, nel ruolo proprio di Jean Valjean, Geoffrey Rush in quello del poliziotto Javert, e Uma Thurman in quello di Fantine. Da segnalare anche l’adattamento del 2013, in versione musical, di Tom Hopper. Ancora una volta il cast è stellare: Amanda Seyfried, Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe e Helena Bonham Carter sono stati infatti tra i principali protagonisti. Il film ha ottenuto 9 candidature all’Oscar e ne ha vinti 3. I Miserabili inoltre ha trovato, soprattutto in Italia, più volte un adattamento teatrale.

L’uomo che ride Ambientato nel Settecento in un’Inghilterra ricca di chiaroscuri gotici e di atmosfere oniriche, L’uomo che ride (1869) è una storia di sconfitti che ha per protagonisti due orfani – il mostruoso Gwynplaine e Dea, cieca dalla nascita – allevati da un saltimbanco filosofo. Gwynplaine ha il viso fissato in una maschera di eterno riso. Una volta cresciuto, scoprirà di essere figlio di nobili e riconquisterà il suo blasone, ma, schernito dai suoi pari, cercherà di nuovo rifugio fra i vagabondi. Il personaggio è stato d’ispirazione per diverse pellicole, come il film muto del 1928 L’uomo che ride, di Paul Leni. È invece del 1966 il film L’uomo che ride - diretto da Sergio Corbucci - che racconta di come Cesare Borgia, il malefico duca Valentino, fa sottoporre a una plastica facciale un acrobata sfigurato e che per questo si esibisce con il volto coperto da una maschera.

Adele H., una storia d’amore approfondimento François Truffaut, le frasi più famose dei suoi film Legato alle vicende di Victor Hugo è anche il film di François Truffaut L’histoire d’Adele H. in cui il regista racconta la follia amorosa della giovane Adele Hugo, quarta figlia dello scrittore francese. Il film è tratto da due diari scoperti casualmente presso la Pierpoint Library di New York nel 1955 da una studiosa americana, Frances Vernor Guille e successivamente pubblicati presso l’editore Minare di Parigi. La ragazza, probabilmente traumatizzata dalla morte della sorella Léopoldine annegata nella Senna, conosce sull’isola di Guernsey, dove Hugo è stato costretto per diverso tempo all’esilio politico, un giovane tenente di nome Pinson e se ne innamora perdutamente. Inizia così inizia un corteggiamento al giovane - poco interessato alla ragazza - asfissiante che la porterà alla pazzia.