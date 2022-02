15/23 ©Webphoto

EFFETTO NOTTE (1973) - “Non fare il cretino, Alphonse: sei un bravissimo attore, il lavoro va a gonfie vele. Lo so, c'è la vita privata, ma la vita privata zoppica per tutti. I film sono più armoniosi della vita, Alphonse: non ci sono intoppi nei film, non ci sono rallentamenti. I film vanno avanti come i treni, capisci? Come i treni nella notte. La gente come me e come te, lo sai bene, noi siamo fatti per essere felici nel nostro lavoro del cinema” (Ferrand/Truffaut rivolto ad Alphonse/Jean Pierre Leaud)