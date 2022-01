Il 14 marzo 2002 il debutto, per la prima volta in italiano, al GranTeatro di Roma , costruito appositamente per l’occasione per volontà di David Zard. Il musical conquistò tutti, subito, anche grazie alle musiche eterne di Riccardo Cocciante. A distanza di due decadi, per celebrare questo anniversario così importante, il cast si riunisce e torna in scena, per un lungo tour celebrativo dell'opera contemporanea più famosa al mondo

"Notre Dame de Paris è unica. E questa unicità si riflette in ogni suo istante. Un'opera moderna che ha avuto un'evoluzione naturale in questi vent'anni: Notre Dame è una bimba cresciuta, che spero proseguirà ancora nel processo di crescita". Non nasconde l'emozione Riccardo Cocciante quando parla di Notre Dame de Paris, di queste due decadi in cui l'opera è stata accolta, ascoltata ma soprattutto amata da milioni di persone in tutto il mondo. Un'opera unica che, in questi vent'anni di storia, ha visitato 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive. Ma è anche stata tradotta e adattata in 9 lingue diverse e ha attraversato 20 Paesi in tutto il mondo con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali.

Il tour celebrativo nel 2022

Per celebrare questo traguardo così importante il cast originale di Notre Dame sarà in tour, nel 2022, in tutta Italia: tornerà sul palco dei teatri italiani Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso.

Per l’occasione, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, ovvero Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

Abbiamo incontrato Riccardo Cocciante a Milano, insieme al cast che tornerà sul palco dei teatri italiani: è stato bello poter riascoltare la musica del Maestro e le voci di questi straordinari interpreti. Un dono unico, come unica è Notre Dame de Paris. Il motivo, o meglio le ragioni che la rendono così speciale? Li ha spiegati Cocciante, attraverso le sue note e le sue parole.