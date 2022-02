Oppenheimer, prima foto di Cillian Murphy: riprese iniziate

Cillian Murphy è passato da un set all’altro, dopo aver girato la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, in arrivo il 27 febbraio Condividi

Le riprese di Oppenheimer sono ufficialmente iniziate. Christopher Nolan ha dato il via al proprio lavoro sul set con un cast eccezionale. La Universal ha inoltre deciso di condividere online la prima foto ufficiale della pellicola, che vede come protagonista Cillian Murphy nei panni del celebre scienziato J. Robert Oppenheimer. Sono inoltre state fornite le ultime informazioni relative al casting, che può dirsi ormai completo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Universal Pictures (@universalpictures) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Nello scatto pubblicato vediamo proprio Cillian Murphy, ovviamente con una sigaretta tra le labbra, considerando come Oppenheimer fosse un accanito fumatore, al punto da essere colpito dal cancro alla gola. Le riprese sono partite in New Mexico e, ad oggi, la data d’uscita della pellicola è prevista per il 21 luglio 2023. Grande attesa per questo nuovo progetto di Nolan dopo Tenet, con Murphy passato da un set all’altro, avendo terminato da non molto i lavori per la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, in uscita il 27 febbraio.

Oppenheimer, cosa sappiamo approfondimento Peaky Blinders 6, Cillian Murphy parla dell'ultima stagione Ad oggi non è stata rivelata la trama ufficiale di Oppenheimer, anche se viene naturale pensare che troverà spazio nella storia il Progetto Manhattan, ovvero il progetto di ricerca e sviluppo che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche durante la Seconda Guerra Mondiale. La pellicola è basata su American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sterwin, vincitore del Premio Pulitzer.

ECCO IL CAST DI OPPENHEIMER: · Cillian Murphy: J. Robert Oppenheimer · Emily Blunt: Katherine “Kitty” Oppenheimer · Robert Downey Jr: Lewis Strauss · Matt Damon: Leslie Groves · Florence Pugh: Jean Tatlock · Rami Malek: sconosciuto · Benny Safdie: Edward Teller · Dane DeHaan: sconosciuto · Jack Quaid: sconosciuto · Olli Haaskivi: sconosciuto · Matthew Modine: sconosciuto · Josh Hartnett: Ernest Lawrence · Dylan Arnold: Frank Oppenheimer · Alden Ehrenreich: sconosciuto · David Krumholtz: sconosciuto · Michael Angarano: Robert Serber · Sir Kenneth Branagh: sconosciuto

approfondimento Christopher Nolan, 10 follie, trucchi e messaggi nascosti nei film Cillian Murphy ha avuto modo di esprimersi in merito al nuovo film di Nolan nel corso di un’intervista rilasciata a The Guardian. Si è detto pronto a girare qualsiasi cosa per il celebre regista: “Al di là della parte scelta per me, se Chris (Nolan) chiama, io sono sempre pronto. Non è meraviglioso che ci siano ancora registi pronti a realizzare film impegnativi all’interno del sistema degli studi cinematografici, girati su pellicola piuttosto che su Imax? Penso che Nolan stia sventolando la bandiera, insieme con Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino. Sono interessato all’uomo Oppenheimer e a ciò che inventare la bomba atomica fa all’individuo. La meccanica non fa proprio per me: non ho le capacità intellettuali per capirla, ma questi personaggi contraddittori sono affascinanti”.