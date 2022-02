Barbie, Kate McKinnon nel cast del film con Margot Robbie

Come annunciato in esclusiva da Deadline, Kate McKinnon l'attrice parteciperà alla pellicola. Nel cast anche Ryan Gosling e America Ferrera

Nuovo ingresso nel cast della pellicola diretta da Greta Gerwig . Nelle scorse ore Deadline ha annunciato in esclusiva l’arrivo di Kate McKinnon al fianco della protagonista Margot Robbie , classe 1990 .

Si allarga sempre di più il gruppo dei volti di Hollywood chiamati a recitare nel film. Poco fa il magazine ha rivelato in esclusiva il coinvolgimento di Kate McKinnon, nessuna informazione però sul suo ruolo.

Inoltre, alcuni giorni fa sempre Deadline ha comunicato in esclusiva la presenza di America Ferrera , l’attrice divenuta celebre a livello internazionale con la serie Ugly Betty.

approfondimento

America Ferrera: "Ugly Betty" è diventata mamma di Lucia Marisol

Nessuna informazione per quanto riguarda la sinossi, le riprese e la possibile data di distribuzione di Barbie. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli sulla pellicola.