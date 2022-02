Barbie, America Ferrera nel cast del film con Margot Robbie

Come riportato da Deadline, America Ferrera farà parte del film in cui Margot Robbie e Ryan Gosling ricopriranno rispettivamente i ruoli di Barbie e Ken

La sceneggiatura sarà curata da Greta Gerwig e Noah Baumbach . La regista è reduce dal successo straordinario ottenuto dai film Lady Bird e Piccole Donne, entrambi acclamati da pubblico e critica tanto da conquistare anche tre prestigiose nomination agli Academy Awards : il primo per le categorie Miglior Regista e Miglior sceneggiatura originale e il secondo per la Miglior sceneggiatura non originale.

approfondimento

Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare cha attendere per poter conoscere tutti i dettagli.