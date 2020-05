America Ferrera: "Ugly Betty" è diventata mamma di Lucia Marisol

Una dolcissima foto su Instagram ritrae la sua manina tra le mani della mamma: Lucia Marisol Williams è nata, e America Ferrera è finalmente mamma bis.

La ex star di “Ugly Betty” ha dato alla luce la sua secondogenita, e l’annuncio su Instagram diventa l’occasione per lanciare un messaggio sociale.

America Ferrera mamma, il post su Instagram

“Lucia Marisol Williams è arrivata lo scorso 4 maggio, così da potermi abbracciare e baciare nel giorno della Festa della Mamma. Mamma, papà e il tuo fratellone sono al settimo cielo, e ti ringraziano per aver portato la tua luce in questa famiglia” scrive America Ferrera su Instagram.

“La quarantena ha cancellato il suo Baby Shower, ma non ci ha impedito di raccogliere e di consegnare beni di prima necessità a #YesWeCanMobileSchools, uno spazio per le mamme e i bambini in difficoltà che - qui - possono imparare, giocare e stare al sicuro in questo periodo così difficile. Cari amici, se state pensando di mandare un regalo a Lucia per favore donate a Yes We Can in suo nome” scrive anche, per poi ringraziare Eva Longoria per aver organizzato le donazioni (Coronavirus: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Insieme alla foto della nuova arrivata, America Ferrera ha poi postato due video della consegna dei regali alle famiglie bisognose.

Oltre a Lucia Marisol, America Ferrera è mamma del piccolo Sebastien, detto “Baz”, nato nel maggio del 2018.