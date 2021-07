Barbie, il film con Margot Robbie sarà diretto da Greta Gerwig

Come riportato da Variety , la regista di Piccole Donne tornerà dietro la macchina da presa per dirigere il film ispirato all’iconica bambola che ha segnato la storia del costume e della società.

Secondo quanto riportato da Deadline, la produzione del film prenderà avvio il prossimo anno presso i Leavesden Studios della Warner Bros. a Londra. Non ci sono informazioni per quanto riguarda la data di distribuzione precisa, ma l’uscita nelle sale cinematografiche dovrebbe avvenire nel 2023.

Greta Gerwig, classe 1983, è sicuramente tre le protagoniste assolute del mondo dorato di Hollywood. Infatti, nel corso degli anni la regista, attrice e sceneggiatrice si è affermata nell’Olimpo della settima arte conquistando numerosi e prestigiosi consensi da parte di pubblico e critica.

Nel 2018 Greta Gerwig ha ottenuto due candidature alla novantesima edizione degli Academy Awards nelle categorie Miglior regista e Miglior sceneggiatura originale per Lady Bird, due anni dopo è stata la volta della nomination per la Miglior sceneggiatura non originale per Piccole donne.